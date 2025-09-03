https://1prime.ru/20250903/tszinpin-861681122.html

Си Цзиньпин переговаривался с Путиным и Ким Чен Ыном

ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин переговаривался с президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном, которые рядом с ним на трибунах наблюдают за военным парадом в Пекине, передает корреспондент РИА Новости. Торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне проходят в среду в Пекине, в их числе - масштабный военный парад на площади Тяньаньмэнь. Главы России и КНДР в числе других иностранных лидеров стали гостями парада. Президент России находится на трибунах по правую руку от Си Цзиньпина, а Ким Чен Ын - слева от лидера Китая. Наблюдая за парадом, председатель КНР кратко переговаривался и с одним, и с другим гостем.

