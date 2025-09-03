Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Си Цзиньпин переговаривался с Путиным и Ким Чен Ыном - 03.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250903/tszinpin-861681122.html
Си Цзиньпин переговаривался с Путиным и Ким Чен Ыном
Си Цзиньпин переговаривался с Путиным и Ким Чен Ыном - 03.09.2025, ПРАЙМ
Си Цзиньпин переговаривался с Путиным и Ким Чен Ыном
Председатель КНР Си Цзиньпин переговаривался с президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном, которые рядом с ним на трибунах наблюдают за... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T05:34+0300
2025-09-03T05:34+0300
общество
экономика
мировая экономика
китай
пекин
кндр
си цзиньпин
ким чен ын
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861681122.jpg?1756866865
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин переговаривался с президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном, которые рядом с ним на трибунах наблюдают за военным парадом в Пекине, передает корреспондент РИА Новости. Торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне проходят в среду в Пекине, в их числе - масштабный военный парад на площади Тяньаньмэнь. Главы России и КНДР в числе других иностранных лидеров стали гостями парада. Президент России находится на трибунах по правую руку от Си Цзиньпина, а Ким Чен Ын - слева от лидера Китая. Наблюдая за парадом, председатель КНР кратко переговаривался и с одним, и с другим гостем.  
китай
пекин
кндр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, китай, пекин, кндр, си цзиньпин, ким чен ын
Общество , Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, Пекин, КНДР, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын
05:34 03.09.2025
 
Си Цзиньпин переговаривался с Путиным и Ким Чен Ыном

Си Цзиньпин общался с Путиным и Ким Чен Ыном, наблюдающими за парадом в Пекине

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин переговаривался с президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном, которые рядом с ним на трибунах наблюдают за военным парадом в Пекине, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне проходят в среду в Пекине, в их числе - масштабный военный парад на площади Тяньаньмэнь.
Главы России и КНДР в числе других иностранных лидеров стали гостями парада. Президент России находится на трибунах по правую руку от Си Цзиньпина, а Ким Чен Ын - слева от лидера Китая.
Наблюдая за парадом, председатель КНР кратко переговаривался и с одним, и с другим гостем.
 
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаКИТАЙПекинКНДРСи ЦзиньпинКим Чен Ын
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала