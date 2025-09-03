https://1prime.ru/20250903/tszinpin-861681122.html
Си Цзиньпин переговаривался с Путиным и Ким Чен Ыном
Си Цзиньпин переговаривался с Путиным и Ким Чен Ыном - 03.09.2025, ПРАЙМ
Си Цзиньпин переговаривался с Путиным и Ким Чен Ыном
Председатель КНР Си Цзиньпин переговаривался с президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном, которые рядом с ним на трибунах наблюдают за... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T05:34+0300
2025-09-03T05:34+0300
2025-09-03T05:34+0300
общество
экономика
мировая экономика
китай
пекин
кндр
си цзиньпин
ким чен ын
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861681122.jpg?1756866865
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин переговаривался с президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном, которые рядом с ним на трибунах наблюдают за военным парадом в Пекине, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне проходят в среду в Пекине, в их числе - масштабный военный парад на площади Тяньаньмэнь.
Главы России и КНДР в числе других иностранных лидеров стали гостями парада. Президент России находится на трибунах по правую руку от Си Цзиньпина, а Ким Чен Ын - слева от лидера Китая.
Наблюдая за парадом, председатель КНР кратко переговаривался и с одним, и с другим гостем.
китай
пекин
кндр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, китай, пекин, кндр, си цзиньпин, ким чен ын
Общество , Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, Пекин, КНДР, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын
Си Цзиньпин переговаривался с Путиным и Ким Чен Ыном
Си Цзиньпин общался с Путиным и Ким Чен Ыном, наблюдающими за парадом в Пекине
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин переговаривался с президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном, которые рядом с ним на трибунах наблюдают за военным парадом в Пекине, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне проходят в среду в Пекине, в их числе - масштабный военный парад на площади Тяньаньмэнь.
Главы России и КНДР в числе других иностранных лидеров стали гостями парада. Президент России находится на трибунах по правую руку от Си Цзиньпина, а Ким Чен Ын - слева от лидера Китая.
Наблюдая за парадом, председатель КНР кратко переговаривался и с одним, и с другим гостем.