03.09.2025
Участники и гости ВЭФ прибывают на площадку во Владивостоке
2025-09-03T01:46+0300
2025-09-03T01:46+0300
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Участники и гости юбилейного Восточного экономического форума прибывают на площадку на острове Русском во Владивостоке в первый день мероприятий, передаёт корреспондент РИА Новости. С утра среды у входа в кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русском, где открывается форум, собираются гости, участники и волонтёры. Все они проходят два КПП и рамки металлоискателя. Погода в среду во Владивостоке солнечная, утром около 20 градусов тепла. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
01:46 03.09.2025
 
Участники и гости ВЭФ прибывают на площадку во Владивостоке

Участники и гости ВЭФ прибывают на площадку на острове Русском во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Участники и гости юбилейного Восточного экономического форума прибывают на площадку на острове Русском во Владивостоке в первый день мероприятий, передаёт корреспондент РИА Новости.
С утра среды у входа в кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русском, где открывается форум, собираются гости, участники и волонтёры. Все они проходят два КПП и рамки металлоискателя.
Погода в среду во Владивостоке солнечная, утром около 20 градусов тепла.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
