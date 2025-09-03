Участники и гости ВЭФ прибывают на площадку во Владивостоке

https://1prime.ru/20250903/uchastniki-861675982.html
экономика
мировая экономика
владивосток
остров русский
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Участники и гости юбилейного Восточного экономического форума прибывают на площадку на острове Русском во Владивостоке в первый день мероприятий, передаёт корреспондент РИА Новости.
С утра среды у входа в кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русском, где открывается форум, собираются гости, участники и волонтёры. Все они проходят два КПП и рамки металлоискателя.
Погода в среду во Владивостоке солнечная, утром около 20 градусов тепла.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
