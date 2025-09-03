Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кабмин установил льготные тарифы на ж/д перевозки угля по новым регионам - 03.09.2025
Кабмин установил льготные тарифы на ж/д перевозки угля по новым регионам
2025-09-03T14:40+0300
2025-09-03T14:40+0300
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ установило льготные тарифы с понижающим коэффициентом 0,48 на железнодорожные перевозки угля по территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, сообщил кабмин. "По поручению президента правительство установило льготные тарифы на железнодорожные перевозки угля по территориям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Постановление об этом подписано. Для таких перевозок установлен понижающий коэффициент 0,48. Он будет распространяться на транспортировку угля, которую осуществляет ФГУП "Железные дороги Новороссии", - сказано в сообщении в Telegram-канале правительства. Отмечается, что это позволит поддержать угольные предприятия ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в текущих геополитических условиях и будет способствовать сохранению их экономического потенциала.
бизнес, россия, херсонская область, рф, лнр
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Херсонская область, РФ, ЛНР
14:40 03.09.2025
 
Кабмин установил льготные тарифы на ж/д перевозки угля по новым регионам

Кабмин установил льготные тарифы на ж/д перевозки угля по территории новых регионов

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ установило льготные тарифы с понижающим коэффициентом 0,48 на железнодорожные перевозки угля по территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, сообщил кабмин.
"По поручению президента правительство установило льготные тарифы на железнодорожные перевозки угля по территориям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Постановление об этом подписано. Для таких перевозок установлен понижающий коэффициент 0,48. Он будет распространяться на транспортировку угля, которую осуществляет ФГУП "Железные дороги Новороссии", - сказано в сообщении в Telegram-канале правительства.
Отмечается, что это позволит поддержать угольные предприятия ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в текущих геополитических условиях и будет способствовать сохранению их экономического потенциала.
Заголовок открываемого материала