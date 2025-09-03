https://1prime.ru/20250903/ugol-861713368.html

Кабмин установил льготные тарифы на ж/д перевозки угля по новым регионам

Кабмин установил льготные тарифы на ж/д перевозки угля по новым регионам

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ установило льготные тарифы с понижающим коэффициентом 0,48 на железнодорожные перевозки угля по территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, сообщил кабмин. "По поручению президента правительство установило льготные тарифы на железнодорожные перевозки угля по территориям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Постановление об этом подписано. Для таких перевозок установлен понижающий коэффициент 0,48. Он будет распространяться на транспортировку угля, которую осуществляет ФГУП "Железные дороги Новороссии", - сказано в сообщении в Telegram-канале правительства. Отмечается, что это позволит поддержать угольные предприятия ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в текущих геополитических условиях и будет способствовать сохранению их экономического потенциала.

