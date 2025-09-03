https://1prime.ru/20250903/ukraina-861699214.html
В Раде рассказали о расходах Киева за восемь месяцев
В Раде рассказали о расходах Киева за восемь месяцев - 03.09.2025, ПРАЙМ
В Раде рассказали о расходах Киева за восемь месяцев
Расходы Украины за первые восемь месяцев этого года составили 2,5 триллиона гривен (60,4 миллиарда долларов), в то время как собственные доходы – почти вдвое... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T11:39+0300
2025-09-03T11:39+0300
2025-09-03T11:39+0300
экономика
финансы
украина
киев
денис шмыгаль
рада
facebook
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861699062_0:177:3015:1872_1920x0_80_0_0_36669d213359fb8803d4d39d5ef55626.jpg
МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Расходы Украины за первые восемь месяцев этого года составили 2,5 триллиона гривен (60,4 миллиарда долларов), в то время как собственные доходы – почти вдвое меньше, 1,45 миллиарда гривен (35 миллиардов долларов), сообщила глава комитета Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа. "В январе-августе расходы общего фонда государственного бюджета составили 2,5 триллиона гривен (60,4 миллиарда долларов – ред.). А собственные доходы, напомню, 1,45 триллиона гривен 35 миллиардов долларов – ред.). Наибольшей статьей расходов остается национальная безопасность и оборона - 62,8% всех расходов общего фонда", - написала Пидласа на своей странице в социальных сетях.По ее словам, в ситуации, когда расходы превышают доходы более чем на 25 миллиардов долларов, "говорить об уменьшении международной помощи и внутренних заимствований невозможно" При этом она отметила, что такая ситуация будет сохраняться до до завершения активных боевых действий. Пидласа 20 июля заявляла, что расходы Украины на сферу обороны по итогам 2025 года могут превысить 31% ВВП, что является наибольшим показателем в мире. В июле тогдашний премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал, что Киев рассчитывает привлечь 39 миллиардов долларов внешней помощи для покрытия дефицита бюджета.
https://1prime.ru/20250903/smi-861691891.html
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861699062_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_61582db815da6f47865f56881726cb4d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, украина, киев, денис шмыгаль, рада, facebook
Экономика, Финансы, УКРАИНА, Киев, Денис Шмыгаль, Рада, Facebook
В Раде рассказали о расходах Киева за восемь месяцев
Пидласа: расходы Украины за восемь месяцев составили 60,4 миллиарда долларов
МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Расходы Украины за первые восемь месяцев этого года составили 2,5 триллиона гривен (60,4 миллиарда долларов), в то время как собственные доходы – почти вдвое меньше, 1,45 миллиарда гривен (35 миллиардов долларов), сообщила глава комитета Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.
"В январе-августе расходы общего фонда государственного бюджета составили 2,5 триллиона гривен (60,4 миллиарда долларов – ред.). А собственные доходы, напомню, 1,45 триллиона гривен 35 миллиардов долларов – ред.). Наибольшей статьей расходов остается национальная безопасность и оборона - 62,8% всех расходов общего фонда", - написала Пидласа на своей странице в социальных сетях.
По ее словам, в ситуации, когда расходы превышают доходы более чем на 25 миллиардов долларов, "говорить об уменьшении международной помощи и внутренних заимствований невозможно" При этом она отметила, что такая ситуация будет сохраняться до до завершения активных боевых действий.
Пидласа 20 июля заявляла, что расходы Украины на сферу обороны по итогам 2025 года могут превысить 31% ВВП, что является наибольшим показателем в мире.
В июле тогдашний премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал, что Киев рассчитывает привлечь 39 миллиардов долларов внешней помощи для покрытия дефицита бюджета.
В ЕС выступили за обход вето Венгрии по Украине, пишет Politico