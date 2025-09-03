https://1prime.ru/20250903/ukraina-861699214.html

В Раде рассказали о расходах Киева за восемь месяцев

2025-09-03T11:39+0300

МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Расходы Украины за первые восемь месяцев этого года составили 2,5 триллиона гривен (60,4 миллиарда долларов), в то время как собственные доходы – почти вдвое меньше, 1,45 миллиарда гривен (35 миллиардов долларов), сообщила глава комитета Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа. "В январе-августе расходы общего фонда государственного бюджета составили 2,5 триллиона гривен (60,4 миллиарда долларов – ред.). А собственные доходы, напомню, 1,45 триллиона гривен 35 миллиардов долларов – ред.). Наибольшей статьей расходов остается национальная безопасность и оборона - 62,8% всех расходов общего фонда", - написала Пидласа на своей странице в социальных сетях.По ее словам, в ситуации, когда расходы превышают доходы более чем на 25 миллиардов долларов, "говорить об уменьшении международной помощи и внутренних заимствований невозможно" При этом она отметила, что такая ситуация будет сохраняться до до завершения активных боевых действий. Пидласа 20 июля заявляла, что расходы Украины на сферу обороны по итогам 2025 года могут превысить 31% ВВП, что является наибольшим показателем в мире. В июле тогдашний премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал, что Киев рассчитывает привлечь 39 миллиардов долларов внешней помощи для покрытия дефицита бюджета.

