Путин сделал заявление о членстве Украины в НАТО и ЕС

Россия всегда возражала против членства Украины в НАТО, но не ставила под сомнение ее право членства в Евросоюзе (ЕС), заявил президент РФ Владимир Путин.

2025-09-03T17:12+0300

ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Россия всегда возражала против членства Украины в НАТО, но не ставила под сомнение ее право членства в Евросоюзе (ЕС), заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы всегда возражали против того, чтобы Украина была членом этого северо-атлантического блока (НАТО - ред.), но никогда не ставили под сомнение ее право заниматься своей экономической, хозяйственной деятельностью так, как она хочет - в том числе, это касается и членства в ЕС", - сказал российский лидер журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР. Президент РФ Владимир Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.

