Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин сделал заявление о членстве Украины в НАТО и ЕС - 03.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250903/ukraina-861724410.html
Путин сделал заявление о членстве Украины в НАТО и ЕС
Путин сделал заявление о членстве Украины в НАТО и ЕС - 03.09.2025, ПРАЙМ
Путин сделал заявление о членстве Украины в НАТО и ЕС
Россия всегда возражала против членства Украины в НАТО, но не ставила под сомнение ее право членства в Евросоюзе (ЕС), заявил президент РФ Владимир Путин. | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T17:12+0300
2025-09-03T17:12+0300
политика
россия
китай
рф
украина
владимир путин
си цзиньпин
ес
нато
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860344406_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e49618fb40694c04acb22f55e6f2de39.jpg
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Россия всегда возражала против членства Украины в НАТО, но не ставила под сомнение ее право членства в Евросоюзе (ЕС), заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы всегда возражали против того, чтобы Украина была членом этого северо-атлантического блока (НАТО - ред.), но никогда не ставили под сомнение ее право заниматься своей экономической, хозяйственной деятельностью так, как она хочет - в том числе, это касается и членства в ЕС", - сказал российский лидер журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР. Президент РФ Владимир Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
https://1prime.ru/20250902/putin-861642270.html
китай
рф
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860344406_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bb74184e745fb021c1b3dbf9d67dfceb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, рф, украина, владимир путин, си цзиньпин, ес, нато, шос
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, УКРАИНА, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ЕС, НАТО, ШОС
17:12 03.09.2025
 
Путин сделал заявление о членстве Украины в НАТО и ЕС

Путин заявил, что Россия всегда возражала против членства Украины в НАТО

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с главой "ВЭБ.РФ" Игорем Шуваловым
Президент Владимир Путин встретился с главой ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Россия всегда возражала против членства Украины в НАТО, но не ставила под сомнение ее право членства в Евросоюзе (ЕС), заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы всегда возражали против того, чтобы Украина была членом этого северо-атлантического блока (НАТО - ред.), но никогда не ставили под сомнение ее право заниматься своей экономической, хозяйственной деятельностью так, как она хочет - в том числе, это касается и членства в ЕС", - сказал российский лидер журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР.
Президент РФ Владимир Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
Саммит ШОС -2025. День второй - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
Путин назвал членство Украины в НАТО неприемлемым
Вчера, 13:04
 
ПолитикаРОССИЯКИТАЙРФУКРАИНАВладимир ПутинСи ЦзиньпинЕСНАТОШОС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала