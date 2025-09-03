https://1prime.ru/20250903/ukraina-861737060.html

Украинские СМИ сообщили о постепенном подорожании электроэнергии

Украинские СМИ сообщили о постепенном подорожании электроэнергии

МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей на Украине с 2026 года будут дорожать на 15% (с погрешностью в 5%) ежегодно, сообщило в среду издание "Экономическая правда" со ссылкой на прогнозы министерства экономики страны. "Согласно прогнозу министерства экономики на 2026-2028 годы, цены на электроэнергию для бытовых потребителей (с декабря по декабрь) ежегодно будут расти на 15% (плюс-минус 5%). Об этом говорится в письме минэкономики с уточненными сценарными условиями функционирования экономики на 2026-2028 годы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. С 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для населения на Украине составляет 4,32 гривны (8,42 рубля) за кВт/час. По ночному тарифу бытовые потребители могут платить 2,16 гривны (4,21 рубля) за кВт/час. Ранее национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение поднять тарифы на распределение электроэнергии для небытовых потребителей. Сообщалось, что для населения цены на электроэнергию останутся неизменными.

