На Украине сообщили о повреждении железнодорожной инфраструктуры
На Украине сообщили о повреждении железнодорожной инфраструктуры - 03.09.2025, ПРАЙМ
На Украине сообщили о повреждении железнодорожной инфраструктуры
Железнодорожная инфраструктура повреждена в Кировоградской области на Украине после взрывов, ряд поездов будет идти с задержками, сообщили в компании... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T09:30+0300
2025-09-03T09:30+0300
2025-09-03T09:30+0300
МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Железнодорожная инфраструктура повреждена в Кировоградской области на Украине после взрывов, ряд поездов будет идти с задержками, сообщили в компании "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця"). Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Кировограде на фоне воздушной тревоги, объявленной в регионе. "Повреждение железнодорожной инфраструктуры повлечет задержки ряда поездов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Украинских железных дорог". По информации компании, из-за повреждений в Кировоградской области, с задержкой будут идти более 20 поездов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Железнодорожная инфраструктура повреждена в Кировоградской области на Украине после взрывов, ряд поездов будет идти с задержками, сообщили в компании "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця").
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Кировограде на фоне воздушной тревоги, объявленной в регионе.
"Повреждение железнодорожной инфраструктуры повлечет задержки ряда поездов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Украинских железных дорог".
По информации компании, из-за повреждений в Кировоградской области, с задержкой будут идти более 20 поездов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
