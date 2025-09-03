https://1prime.ru/20250903/ushakov-861690989.html

Ушаков прокомментировал сообщение Трампа о "заговоре" России, Китая и КНДР

2025-09-03T10:15+0300

ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. В Кремле надеются, что сообщение президента США Трампа в соцсетях о якобы "заговоре" России, Китая и КНДР было написано с иронией, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. "Я думаю, не без иронии (Трамп - ред.) сказал, что якобы эти трое (лидеры России, Китая, КНДР - ред.) готовят заговор против Соединенных Штатов", - сказал Ушаков.

