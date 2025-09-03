Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ушаков прокомментировал сообщение Трампа о "заговоре" России, Китая и КНДР - 03.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250903/ushakov-861690989.html
Ушаков прокомментировал сообщение Трампа о "заговоре" России, Китая и КНДР
Ушаков прокомментировал сообщение Трампа о "заговоре" России, Китая и КНДР - 03.09.2025, ПРАЙМ
Ушаков прокомментировал сообщение Трампа о "заговоре" России, Китая и КНДР
В Кремле надеются, что сообщение президента США Трампа в соцсетях о якобы "заговоре" России, Китая и КНДР было написано с иронией, заявил помощник президента РФ | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T10:15+0300
2025-09-03T10:15+0300
политика
россия
общество
китай
кндр
сша
юрий ушаков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849464354_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_6216bcbff08434f13e92e9b988eb967c.jpg
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. В Кремле надеются, что сообщение президента США Трампа в соцсетях о якобы "заговоре" России, Китая и КНДР было написано с иронией, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. "Я думаю, не без иронии (Трамп - ред.) сказал, что якобы эти трое (лидеры России, Китая, КНДР - ред.) готовят заговор против Соединенных Штатов", - сказал Ушаков.
https://1prime.ru/20250903/tramp-861689865.html
китай
кндр
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849464354_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_10a772c4a1d87cd59a7faf88b759dd90.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , китай, кндр, сша, юрий ушаков
Политика, РОССИЯ, Общество , КИТАЙ, КНДР, США, Юрий Ушаков
10:15 03.09.2025
 
Ушаков прокомментировал сообщение Трампа о "заговоре" России, Китая и КНДР

Ушаков: в Кремле надеются, что Трамп написал сообщения о "заговоре" с иронией

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМеждународный форум "Примаковские чтения"
Международный форум Примаковские чтения - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. В Кремле надеются, что сообщение президента США Трампа в соцсетях о якобы "заговоре" России, Китая и КНДР было написано с иронией, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
"Я думаю, не без иронии (Трамп - ред.) сказал, что якобы эти трое (лидеры России, Китая, КНДР - ред.) готовят заговор против Соединенных Штатов", - сказал Ушаков.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании "заговора"
09:53
 
ПолитикаРОССИЯОбществоКИТАЙКНДРСШАЮрий Ушаков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала