https://1prime.ru/20250903/ushakov-861690989.html
Ушаков прокомментировал сообщение Трампа о "заговоре" России, Китая и КНДР
Ушаков прокомментировал сообщение Трампа о "заговоре" России, Китая и КНДР - 03.09.2025, ПРАЙМ
Ушаков прокомментировал сообщение Трампа о "заговоре" России, Китая и КНДР
В Кремле надеются, что сообщение президента США Трампа в соцсетях о якобы "заговоре" России, Китая и КНДР было написано с иронией, заявил помощник президента РФ | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T10:15+0300
2025-09-03T10:15+0300
2025-09-03T10:15+0300
политика
россия
общество
китай
кндр
сша
юрий ушаков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849464354_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_6216bcbff08434f13e92e9b988eb967c.jpg
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. В Кремле надеются, что сообщение президента США Трампа в соцсетях о якобы "заговоре" России, Китая и КНДР было написано с иронией, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. "Я думаю, не без иронии (Трамп - ред.) сказал, что якобы эти трое (лидеры России, Китая, КНДР - ред.) готовят заговор против Соединенных Штатов", - сказал Ушаков.
https://1prime.ru/20250903/tramp-861689865.html
китай
кндр
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849464354_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_10a772c4a1d87cd59a7faf88b759dd90.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , китай, кндр, сша, юрий ушаков
Политика, РОССИЯ, Общество , КИТАЙ, КНДР, США, Юрий Ушаков
Ушаков прокомментировал сообщение Трампа о "заговоре" России, Китая и КНДР
Ушаков: в Кремле надеются, что Трамп написал сообщения о "заговоре" с иронией