Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ушаков заявил, что у глав России, КНР и КНДР не было мысли плести заговоры - 03.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250903/ushakov-861691135.html
Ушаков заявил, что у глав России, КНР и КНДР не было мысли плести заговоры
Ушаков заявил, что у глав России, КНР и КНДР не было мысли плести заговоры - 03.09.2025, ПРАЙМ
Ушаков заявил, что у глав России, КНР и КНДР не было мысли плести заговоры
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что у лидеров России, Китая и КНДР Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына не было и мысли "плести заговоры" во... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T10:15+0300
2025-09-03T10:15+0300
политика
россия
китай
кндр
сша
юрий ушаков
владимир путин
си цзиньпин
https://cdnn.1prime.ru/img/78055/66/780556614_0:0:2982:1677_1920x0_80_0_0_31ddf9730a8629c53822fa9c5a781576.jpg
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что у лидеров России, Китая и КНДР Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына не было и мысли "плести заговоры" во время торжественных мероприятий в КНР. Ранее в среду президент США Дональд Трамп, комментируя военный парад в Пекине, обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании "заговора" против США. "Я хочу сказать, что никакие заговоры никто не устраивал, никто ничего не плел, никаких заговоров. Более того, в мысли даже этого ни у кого не было, ни у кого из этих троих лидеров не было", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
https://1prime.ru/20250903/tramp-861689865.html
китай
кндр
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/78055/66/780556614_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_6c626c0e49d8052686b093d33c190c64.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, кндр, сша, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, КНДР, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин
10:15 03.09.2025
 
Ушаков заявил, что у глав России, КНР и КНДР не было мысли плести заговоры

Ушаков: у лидеров России, Китая и КНДР не было и мысли "плести заговоры"

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк#Помощник президента РФ Юрий Ушаков
#Помощник президента РФ Юрий Ушаков - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что у лидеров России, Китая и КНДР Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына не было и мысли "плести заговоры" во время торжественных мероприятий в КНР.
Ранее в среду президент США Дональд Трамп, комментируя военный парад в Пекине, обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании "заговора" против США.
"Я хочу сказать, что никакие заговоры никто не устраивал, никто ничего не плел, никаких заговоров. Более того, в мысли даже этого ни у кого не было, ни у кого из этих троих лидеров не было", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании "заговора"
09:53
 
ПолитикаРОССИЯКИТАЙКНДРСШАЮрий УшаковВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала