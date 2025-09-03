https://1prime.ru/20250903/ushakov-861691135.html
Ушаков заявил, что у глав России, КНР и КНДР не было мысли плести заговоры
Ушаков заявил, что у глав России, КНР и КНДР не было мысли плести заговоры - 03.09.2025, ПРАЙМ
Ушаков заявил, что у глав России, КНР и КНДР не было мысли плести заговоры
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что у лидеров России, Китая и КНДР Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына не было и мысли "плести заговоры" во... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T10:15+0300
2025-09-03T10:15+0300
2025-09-03T10:15+0300
политика
россия
китай
кндр
сша
юрий ушаков
владимир путин
си цзиньпин
https://cdnn.1prime.ru/img/78055/66/780556614_0:0:2982:1677_1920x0_80_0_0_31ddf9730a8629c53822fa9c5a781576.jpg
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что у лидеров России, Китая и КНДР Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына не было и мысли "плести заговоры" во время торжественных мероприятий в КНР. Ранее в среду президент США Дональд Трамп, комментируя военный парад в Пекине, обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании "заговора" против США. "Я хочу сказать, что никакие заговоры никто не устраивал, никто ничего не плел, никаких заговоров. Более того, в мысли даже этого ни у кого не было, ни у кого из этих троих лидеров не было", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
https://1prime.ru/20250903/tramp-861689865.html
китай
кндр
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/78055/66/780556614_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_6c626c0e49d8052686b093d33c190c64.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, кндр, сша, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, КНДР, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Ушаков заявил, что у глав России, КНР и КНДР не было мысли плести заговоры
Ушаков: у лидеров России, Китая и КНДР не было и мысли "плести заговоры"
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что у лидеров России, Китая и КНДР Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына не было и мысли "плести заговоры" во время торжественных мероприятий в КНР.
Ранее в среду президент США Дональд Трамп, комментируя военный парад в Пекине, обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании "заговора" против США.
"Я хочу сказать, что никакие заговоры никто не устраивал, никто ничего не плел, никаких заговоров. Более того, в мысли даже этого ни у кого не было, ни у кого из этих троих лидеров не было", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании "заговора"