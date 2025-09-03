https://1prime.ru/20250903/uzbekistan-861708097.html

Россия лидировала по импорту мебели из Узбекистана в первом полугодии

Россия лидировала по импорту мебели из Узбекистана в первом полугодии - 03.09.2025

Россия лидировала по импорту мебели из Узбекистана в первом полугодии

Узбекистан в январе-июле 2025 года увеличил экспорт мебельной продукции на 10% в годовом выражении, до 10,5 миллиона долларов, главным покупателем остается... | 03.09.2025, ПРАЙМ

ТАШКЕНТ, 3 сен – ПРАЙМ. Узбекистан в январе-июле 2025 года увеличил экспорт мебельной продукции на 10% в годовом выражении, до 10,5 миллиона долларов, главным покупателем остается Россия, куда было поставлено почти 42% всего мебельного экспорта республики, следует из данных национального комитета по статистике Узбекистана. "В январе-июле 2025 года Узбекистан экспортировал в 18 зарубежных стран мебель и мебельную продукцию на сумму 10,5 миллиона долларов. Стоимость экспорта мебели и мебельной продукции увеличилась на 949 тысяч долларов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте статведомства. По данным статистики, среди стран-импортеров узбекистанской мебельной продукции первое место занимает Россия с закупками на 4,4 миллиона долларов, или 41,9% от всего мебельного экспорта республики. В тройку основных покупателей также вошли Казахстан с импортом на 2,8 миллиона долларов и Азербайджан (на 1,2 миллиона долларов).

