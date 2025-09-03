Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия лидировала по импорту мебели из Узбекистана в первом полугодии - 03.09.2025, ПРАЙМ
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
Россия лидировала по импорту мебели из Узбекистана в первом полугодии
2025-09-03T13:13+0300
2025-09-03T13:13+0300
экономика
бизнес
россия
узбекистан
казахстан
азербайджан
ТАШКЕНТ, 3 сен – ПРАЙМ. Узбекистан в январе-июле 2025 года увеличил экспорт мебельной продукции на 10% в годовом выражении, до 10,5 миллиона долларов, главным покупателем остается Россия, куда было поставлено почти 42% всего мебельного экспорта республики, следует из данных национального комитета по статистике Узбекистана. "В январе-июле 2025 года Узбекистан экспортировал в 18 зарубежных стран мебель и мебельную продукцию на сумму 10,5 миллиона долларов. Стоимость экспорта мебели и мебельной продукции увеличилась на 949 тысяч долларов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте статведомства. По данным статистики, среди стран-импортеров узбекистанской мебельной продукции первое место занимает Россия с закупками на 4,4 миллиона долларов, или 41,9% от всего мебельного экспорта республики. В тройку основных покупателей также вошли Казахстан с импортом на 2,8 миллиона долларов и Азербайджан (на 1,2 миллиона долларов).
бизнес, россия, узбекистан, казахстан, азербайджан
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, КАЗАХСТАН, АЗЕРБАЙДЖАН
13:13 03.09.2025
 
Россия лидировала по импорту мебели из Узбекистана в первом полугодии

ТАШКЕНТ, 3 сен – ПРАЙМ. Узбекистан в январе-июле 2025 года увеличил экспорт мебельной продукции на 10% в годовом выражении, до 10,5 миллиона долларов, главным покупателем остается Россия, куда было поставлено почти 42% всего мебельного экспорта республики, следует из данных национального комитета по статистике Узбекистана.
"В январе-июле 2025 года Узбекистан экспортировал в 18 зарубежных стран мебель и мебельную продукцию на сумму 10,5 миллиона долларов. Стоимость экспорта мебели и мебельной продукции увеличилась на 949 тысяч долларов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте статведомства.
По данным статистики, среди стран-импортеров узбекистанской мебельной продукции первое место занимает Россия с закупками на 4,4 миллиона долларов, или 41,9% от всего мебельного экспорта республики.
В тройку основных покупателей также вошли Казахстан с импортом на 2,8 миллиона долларов и Азербайджан (на 1,2 миллиона долларов).
Путин в Китае провел встречу с президентом Узбекистана
Вчера, 17:28
 
