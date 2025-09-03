https://1prime.ru/20250903/uzbekistan-861708097.html
Россия лидировала по импорту мебели из Узбекистана в первом полугодии
Россия лидировала по импорту мебели из Узбекистана в первом полугодии - 03.09.2025, ПРАЙМ
Россия лидировала по импорту мебели из Узбекистана в первом полугодии
Узбекистан в январе-июле 2025 года увеличил экспорт мебельной продукции на 10% в годовом выражении, до 10,5 миллиона долларов, главным покупателем остается... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T13:13+0300
2025-09-03T13:13+0300
2025-09-03T13:13+0300
экономика
бизнес
россия
узбекистан
казахстан
азербайджан
https://cdnn.1prime.ru/img/75901/53/759015381_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_e111a95f1311c606802365a700c0f662.jpg
ТАШКЕНТ, 3 сен – ПРАЙМ. Узбекистан в январе-июле 2025 года увеличил экспорт мебельной продукции на 10% в годовом выражении, до 10,5 миллиона долларов, главным покупателем остается Россия, куда было поставлено почти 42% всего мебельного экспорта республики, следует из данных национального комитета по статистике Узбекистана. "В январе-июле 2025 года Узбекистан экспортировал в 18 зарубежных стран мебель и мебельную продукцию на сумму 10,5 миллиона долларов. Стоимость экспорта мебели и мебельной продукции увеличилась на 949 тысяч долларов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте статведомства. По данным статистики, среди стран-импортеров узбекистанской мебельной продукции первое место занимает Россия с закупками на 4,4 миллиона долларов, или 41,9% от всего мебельного экспорта республики. В тройку основных покупателей также вошли Казахстан с импортом на 2,8 миллиона долларов и Азербайджан (на 1,2 миллиона долларов).
https://1prime.ru/20250902/putin-861663879.html
узбекистан
казахстан
азербайджан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/75901/53/759015381_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_8d691a5051d80055b9dc35f80e3f5565.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, узбекистан, казахстан, азербайджан
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, КАЗАХСТАН, АЗЕРБАЙДЖАН
Россия лидировала по импорту мебели из Узбекистана в первом полугодии
Россия стала главным покупателем мебели из Узбекистана в первом полугодии
ТАШКЕНТ, 3 сен – ПРАЙМ. Узбекистан в январе-июле 2025 года увеличил экспорт мебельной продукции на 10% в годовом выражении, до 10,5 миллиона долларов, главным покупателем остается Россия, куда было поставлено почти 42% всего мебельного экспорта республики, следует из данных национального комитета по статистике Узбекистана.
"В январе-июле 2025 года Узбекистан экспортировал в 18 зарубежных стран мебель и мебельную продукцию на сумму 10,5 миллиона долларов. Стоимость экспорта мебели и мебельной продукции увеличилась на 949 тысяч долларов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте статведомства.
По данным статистики, среди стран-импортеров узбекистанской мебельной продукции первое место занимает Россия с закупками на 4,4 миллиона долларов, или 41,9% от всего мебельного экспорта республики.
В тройку основных покупателей также вошли Казахстан с импортом на 2,8 миллиона долларов и Азербайджан (на 1,2 миллиона долларов).
Путин в Китае провел встречу с президентом Узбекистана