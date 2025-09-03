Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВЭБ и "Росконгресс" проводят дни ГЧП на ВЭФ-2025 - 03.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250903/veb-861680489.html
ВЭБ и "Росконгресс" проводят дни ГЧП на ВЭФ-2025
ВЭБ и "Росконгресс" проводят дни ГЧП на ВЭФ-2025 - 03.09.2025, ПРАЙМ
ВЭБ и "Росконгресс" проводят дни ГЧП на ВЭФ-2025
ВЭБ и "Росконгресс" проводят дни государственно-частного партнерства (ГЧП) на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщили РИА Новости в госкорпорации. | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T05:07+0300
2025-09-03T05:07+0300
экономика
владивосток
вэб
росконгресс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861680489.jpg?1756865224
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. ВЭБ и "Росконгресс" проводят дни государственно-частного партнерства (ГЧП) на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщили РИА Новости в госкорпорации. "В этом году на Восточном экономическом форуме ВЭБ - титульный партнер форума - и "Росконгресс" проводят дни государственно-частного партнерства", - сказано в сообщении. Отмечается, что запланировано более 30 мероприятий, многие из которых пройдут на стенде ВЭБа. "Участники обсудят ключевые вызовы, которые стоят перед отраслью, расскажут про новые инструменты и стандарт ГЧП, обновленную методику оценки проектов", - заключили в сообщении. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владивосток, вэб, росконгресс
Экономика, Владивосток, ВЭБ, Росконгресс
05:07 03.09.2025
 
ВЭБ и "Росконгресс" проводят дни ГЧП на ВЭФ-2025

ВЭБ и "Росконгресс" проводят дни государственно-частного партнерства на ВЭФ-2025

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. ВЭБ и "Росконгресс" проводят дни государственно-частного партнерства (ГЧП) на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщили РИА Новости в госкорпорации.
"В этом году на Восточном экономическом форуме ВЭБ - титульный партнер форума - и "Росконгресс" проводят дни государственно-частного партнерства", - сказано в сообщении.
Отмечается, что запланировано более 30 мероприятий, многие из которых пройдут на стенде ВЭБа.
"Участники обсудят ключевые вызовы, которые стоят перед отраслью, расскажут про новые инструменты и стандарт ГЧП, обновленную методику оценки проектов", - заключили в сообщении.
ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ЭкономикаВладивостокВЭБРосконгресс
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала