ВЭБ и "Росконгресс" проводят дни ГЧП на ВЭФ-2025

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. ВЭБ и "Росконгресс" проводят дни государственно-частного партнерства (ГЧП) на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщили РИА Новости в госкорпорации. "В этом году на Восточном экономическом форуме ВЭБ - титульный партнер форума - и "Росконгресс" проводят дни государственно-частного партнерства", - сказано в сообщении. Отмечается, что запланировано более 30 мероприятий, многие из которых пройдут на стенде ВЭБа. "Участники обсудят ключевые вызовы, которые стоят перед отраслью, расскажут про новые инструменты и стандарт ГЧП, обновленную методику оценки проектов", - заключили в сообщении. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

