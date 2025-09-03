ВЭБ и "Росконгресс" проводят дни ГЧП на ВЭФ-2025

https://1prime.ru/20250903/veb-861680489.html
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. ВЭБ и "Росконгресс" проводят дни государственно-частного партнерства (ГЧП) на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщили РИА Новости в госкорпорации.
"В этом году на Восточном экономическом форуме ВЭБ - титульный партнер форума - и "Росконгресс" проводят дни государственно-частного партнерства", - сказано в сообщении.
Отмечается, что запланировано более 30 мероприятий, многие из которых пройдут на стенде ВЭБа.
"Участники обсудят ключевые вызовы, которые стоят перед отраслью, расскажут про новые инструменты и стандарт ГЧП, обновленную методику оценки проектов", - заключили в сообщении.
ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
