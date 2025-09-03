https://1prime.ru/20250903/vef-2025-861680223.html
На ВЭФ-2025 представили восьмиместный грузовой пикап-вездеход
03.09.2025
На ВЭФ-2025 представили восьмиместный грузовой пикап-вездеход
Хабаровская компания "Сониктранс" разработала восьмиместный грузовой пикап-вездеход, он представлен на Восточном экономическом форуме-2025, сообщил РИА Новости...
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Хабаровская компания "Сониктранс" разработала восьмиместный грузовой пикап-вездеход, он представлен на Восточном экономическом форуме-2025, сообщил РИА Новости представитель компании.
"Абсолютно новый автомобиль, это полноценный внедорожный пикап с большой грузоподъемностью. Машина способна перевозить до полутора тонн, в нее помещаются до восьми человек", - сказал он в кулуарах ВЭФ-2025.
Запуск производства полноприводного автомобиля, по его словам, возможен в первом квартале 2026 года.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
