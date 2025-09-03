https://1prime.ru/20250903/vef-861679411.html

На ВЭФ посетители могут попробовать вымыть золото из песка

На ВЭФ посетители могут попробовать вымыть золото из песка - 03.09.2025, ПРАЙМ

На ВЭФ посетители могут попробовать вымыть золото из песка

На павильоне Магаданской области в рамках Восточного экономического форума посетители могут попробовать вымыть золото из песка, передает корреспондент РИА... | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T04:12+0300

2025-09-03T04:12+0300

2025-09-03T04:12+0300

экономика

бизнес

владивосток

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861679411.jpg?1756861953

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. На павильоне Магаданской области в рамках Восточного экономического форума посетители могут попробовать вымыть золото из песка, передает корреспондент РИА Новости. Необходимо надеть резиновые перчатки, просунув обе руки в специальные отверстия. Взять лоток, набрать в него немного песка, и промыть его, встряхивая. Так как частицы золота тяжелее воды и песка, по итогу можно отделить драгоценный металл. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, владивосток