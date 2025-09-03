https://1prime.ru/20250903/vef-861679411.html
На ВЭФ посетители могут попробовать вымыть золото из песка
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. На павильоне Магаданской области в рамках Восточного экономического форума посетители могут попробовать вымыть золото из песка, передает корреспондент РИА Новости.
Необходимо надеть резиновые перчатки, просунув обе руки в специальные отверстия. Взять лоток, набрать в него немного песка, и промыть его, встряхивая.
Так как частицы золота тяжелее воды и песка, по итогу можно отделить драгоценный металл.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
