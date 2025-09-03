Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти Чукотки на ВЭФ подпишут соглашения по геологоразведке - 03.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250903/vef-861680772.html
Власти Чукотки на ВЭФ подпишут соглашения по геологоразведке
Власти Чукотки на ВЭФ подпишут соглашения по геологоразведке - 03.09.2025, ПРАЙМ
Власти Чукотки на ВЭФ подпишут соглашения по геологоразведке
Власти Чукотки на юбилейном Восточном экономическом форуме во Владивостоке планируют подписать инвестиционные соглашения по проектам в области добычи и... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T05:16+0300
2025-09-03T05:16+0300
экономика
промышленность
чукотка
владивосток
минвостокразвития
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861680772.jpg?1756865773
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Власти Чукотки на юбилейном Восточном экономическом форуме во Владивостоке планируют подписать инвестиционные соглашения по проектам в области добычи и геологоразведки, рассказал в интервью РИА Новости на форуме губернатор Владислав Кузнецов. "Мы планируем подписать ряд важных для округа соглашений, большинство из которых - с недропользователями. Добыча полезных ископаемых остается приоритетной отраслью для Чукотки и драйвером развития региона. В рамках ВЭФ планируем подписать инвестиционные соглашения по проектам в области добычи и геологоразведки с ООО "ЗЭР", ООО "ГРК Быстринское" и компанией "Овербест", - сказал Кузнецов. По его словам, также планируется подписание соглашений о реализации социальных, инфраструктурных и других проектов в регионе с уже действующими на Чукотке инвесторами, в числе которых ГДК "Баимская", рудник "Каральвеем", АО "Хайлэнд Голд". "Особое внимание мы уделяем цифровому развитию: планируем подписать соглашение со Сбером, что станет важным шагом в модернизации цифровой инфраструктуры региона. Кроме того, мы примем участие в ключевых сессиях, касающихся повышения эффективности Северного завоза по Северному морскому пути. Наш регион расположен вдоль этого стратегического маршрута, открывающего огромные возможности для всей страны, более 90% товаров и продуктов доставляется на Чукотку морем, поэтому развитие СМП для нас - приоритет", - добавил губернатор. Он также рассказал, что на стенде Минвостокразвития состоится презентация инвестиционного потенциала Чукотки, включающая информацию о ключевых инвестиционных предложениях. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
чукотка
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, чукотка, владивосток, минвостокразвития
Экономика, Промышленность, Чукотка, Владивосток, Минвостокразвития
05:16 03.09.2025
 
Власти Чукотки на ВЭФ подпишут соглашения по геологоразведке

Власти Чукотки на ВЭФ подпишут соглашения по проектам в области добычи и геологоразведки

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Власти Чукотки на юбилейном Восточном экономическом форуме во Владивостоке планируют подписать инвестиционные соглашения по проектам в области добычи и геологоразведки, рассказал в интервью РИА Новости на форуме губернатор Владислав Кузнецов.
"Мы планируем подписать ряд важных для округа соглашений, большинство из которых - с недропользователями. Добыча полезных ископаемых остается приоритетной отраслью для Чукотки и драйвером развития региона. В рамках ВЭФ планируем подписать инвестиционные соглашения по проектам в области добычи и геологоразведки с ООО "ЗЭР", ООО "ГРК Быстринское" и компанией "Овербест", - сказал Кузнецов.
По его словам, также планируется подписание соглашений о реализации социальных, инфраструктурных и других проектов в регионе с уже действующими на Чукотке инвесторами, в числе которых ГДК "Баимская", рудник "Каральвеем", АО "Хайлэнд Голд".
"Особое внимание мы уделяем цифровому развитию: планируем подписать соглашение со Сбером, что станет важным шагом в модернизации цифровой инфраструктуры региона. Кроме того, мы примем участие в ключевых сессиях, касающихся повышения эффективности Северного завоза по Северному морскому пути. Наш регион расположен вдоль этого стратегического маршрута, открывающего огромные возможности для всей страны, более 90% товаров и продуктов доставляется на Чукотку морем, поэтому развитие СМП для нас - приоритет", - добавил губернатор.
Он также рассказал, что на стенде Минвостокразвития состоится презентация инвестиционного потенциала Чукотки, включающая информацию о ключевых инвестиционных предложениях.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ЭкономикаПромышленностьЧукоткаВладивостокМинвостокразвития
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала