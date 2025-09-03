https://1prime.ru/20250903/vef-861680772.html
Власти Чукотки на ВЭФ подпишут соглашения по геологоразведке
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Власти Чукотки на юбилейном Восточном экономическом форуме во Владивостоке планируют подписать инвестиционные соглашения по проектам в области добычи и геологоразведки, рассказал в интервью РИА Новости на форуме губернатор Владислав Кузнецов.
"Мы планируем подписать ряд важных для округа соглашений, большинство из которых - с недропользователями. Добыча полезных ископаемых остается приоритетной отраслью для Чукотки и драйвером развития региона. В рамках ВЭФ планируем подписать инвестиционные соглашения по проектам в области добычи и геологоразведки с ООО "ЗЭР", ООО "ГРК Быстринское" и компанией "Овербест", - сказал Кузнецов.
По его словам, также планируется подписание соглашений о реализации социальных, инфраструктурных и других проектов в регионе с уже действующими на Чукотке инвесторами, в числе которых ГДК "Баимская", рудник "Каральвеем", АО "Хайлэнд Голд".
"Особое внимание мы уделяем цифровому развитию: планируем подписать соглашение со Сбером, что станет важным шагом в модернизации цифровой инфраструктуры региона. Кроме того, мы примем участие в ключевых сессиях, касающихся повышения эффективности Северного завоза по Северному морскому пути. Наш регион расположен вдоль этого стратегического маршрута, открывающего огромные возможности для всей страны, более 90% товаров и продуктов доставляется на Чукотку морем, поэтому развитие СМП для нас - приоритет", - добавил губернатор.
Он также рассказал, что на стенде Минвостокразвития состоится презентация инвестиционного потенциала Чукотки, включающая информацию о ключевых инвестиционных предложениях.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
