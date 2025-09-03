Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Более 90 предприятий и мастеров Бурятии представлены на ВЭФ - 03.09.2025
Более 90 предприятий и мастеров Бурятии представляют республику на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщил глава региона Алексей Цыденов. | 03.09.2025, ПРАЙМ
УЛАН-УДЭ, 3 сен - ПРАЙМ. Более 90 предприятий и мастеров Бурятии представляют республику на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщил глава региона Алексей Цыденов. По словам Цыденова, республика представлена на ВЭФ под девизом "Байкал. Бурятия. Код будущего" и показывает всё, чем гордится регион: промышленность, энергетику, туризм, культуру и крепкий дух бурятского народа. "Свои возможности представляют более 90 предприятий и мастеров республики. А ещё виртуальные туры и квесты "Почувствуй Бурятию", дегустации национальной кухни, выставка ремёсел и этнического искусства, концерты театров и этноколлективов, презентации мощных инвестпроектов. Здесь есть всё: и для бизнеса, и для души", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
06:13 03.09.2025
 
УЛАН-УДЭ, 3 сен - ПРАЙМ. Более 90 предприятий и мастеров Бурятии представляют республику на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщил глава региона Алексей Цыденов.
По словам Цыденова, республика представлена на ВЭФ под девизом "Байкал. Бурятия. Код будущего" и показывает всё, чем гордится регион: промышленность, энергетику, туризм, культуру и крепкий дух бурятского народа.
"Свои возможности представляют более 90 предприятий и мастеров республики. А ещё виртуальные туры и квесты "Почувствуй Бурятию", дегустации национальной кухни, выставка ремёсел и этнического искусства, концерты театров и этноколлективов, презентации мощных инвестпроектов. Здесь есть всё: и для бизнеса, и для души", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
Чаты
Заголовок открываемого материала