Более 90 предприятий и мастеров Бурятии представлены на ВЭФ
2025-09-03T06:13+0300
УЛАН-УДЭ, 3 сен - ПРАЙМ. Более 90 предприятий и мастеров Бурятии представляют республику на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщил глава региона Алексей Цыденов.
По словам Цыденова, республика представлена на ВЭФ под девизом "Байкал. Бурятия. Код будущего" и показывает всё, чем гордится регион: промышленность, энергетику, туризм, культуру и крепкий дух бурятского народа.
"Свои возможности представляют более 90 предприятий и мастеров республики. А ещё виртуальные туры и квесты "Почувствуй Бурятию", дегустации национальной кухни, выставка ремёсел и этнического искусства, концерты театров и этноколлективов, презентации мощных инвестпроектов. Здесь есть всё: и для бизнеса, и для души", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
