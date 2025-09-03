https://1prime.ru/20250903/vef-861714862.html

Приамурье на ВЭФ подпишет 20 соглашений на сумму 120 миллиардов рублей

2025-09-03T15:00+0300

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Амурская область планирует подписать на Восточном экономическом форуме во Владивостоке 20 соглашений на общую сумму 120 миллиардов рублей, один из проектов касается альтернативной энергетики, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор региона Василий Орлов. "Будет подписано 20 соглашений, общая сумма инвестиций - 120 миллиардов рублей. Наиболее интересное, которое я хотел бы отметить здесь, - это соглашение по альтернативной энергетике. У нас планируется строительство двух энергокомплексов, один на ветре, второй - на солнце. Будут соответствующие соглашения здесь подписаны", - рассказал Орлов. Второй проект - это городской парк в Благовещенске, который будет реализовываться по концессии федеральной строительной компанией. "Проект интересен тем, что он будет реализовываться в партнерстве с "Союзмультфильмом" и со "Сбером", общая стоимость этого проекта 4,8 миллиарда рублей, в течение двух лет мы его построим. Мне кажется, это будет один из лучших парков в стране, и этот проект важный не только для города Благовещенска. Потому что благовещенская набережная - это набережная страны, это единственный город, который выходит на китайский берег. Напротив - Хэйхэ, который также очень активно развивается при поддержке федерального китайского правительства, то есть это, такие, "лица стран", если хотите", - рассказал губернатор. Орлов отметил, что Благовещенск, по оценке Минстроя РФ, в 2024 году был признан самым комфортным городом Дальнего Востока, опередив Южно-Сахалинск и Владивосток. Кроме того, на ВЭФ по видеосвязи планируется церемония закладки первого камня будущей пятизвёздочной гостиницы, которую построят на набережной реки Амур в Благовещенске. "Сегодня очень большой спрос в городе на строительство гостиниц. В том числе у нас здесь на ВЭФе будет церемония закладки по видеосвязи первого камня, пятизвездочная гостиница на Золотой миле в Благовещенске. Хочу подчеркнуть, что пятизвездочная именно для того, чтобы поработать над качеством туристов, создав соответствующие условия. Это достаточно дорогой сервис, и он будет востребован респектабельными, скажем так, туристами, которые важны с точки зрения бизнеса, туризма", - отметил Орлов. Глава региона также планирует провести на площадках ВЭФ порядка двадцати встреч с инвесторами. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

