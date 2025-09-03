https://1prime.ru/20250903/vetnam-861711440.html

Путин поздравил президента Вьетнама с 80-летием независимости

политика

общество

россия

вьетнам

владимир путин

ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил президента Вьетнама Лыонг Кыонга с 80-летием провозглашения независимости республики. Социалистическая республика Вьетнам во вторник отпраздновала 80-летие независимости и создания первого социалистического государства на территории страны - Демократической республики Вьетнам. "В начале нашей беседы хочу поздравить вас и весь народ Вьетнама с отмечавшимся вчера 80-летием провозглашения независимости", - сказал Путин на встрече с президентом Вьетнама.

вьетнам

2025

