Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дальний Восток за пять месяцев посетили 2,2 миллиона туристов - 03.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250903/vostok-861678200.html
Дальний Восток за пять месяцев посетили 2,2 миллиона туристов
Дальний Восток за пять месяцев посетили 2,2 миллиона туристов - 03.09.2025, ПРАЙМ
Дальний Восток за пять месяцев посетили 2,2 миллиона туристов
Дальний Восток за первые пять месяцев 2025 года посетили 2,2 миллиона туристов, что на 10% больше, чем за тот же период 2024 года, сообщил в преддверии... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T03:17+0300
2025-09-03T03:17+0300
бизнес
россия
туризм
дальний восток
рф
приморский край
юрий трутнев
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861678200.jpg?1756858679
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Дальний Восток за первые пять месяцев 2025 года посетили 2,2 миллиона туристов, что на 10% больше, чем за тот же период 2024 года, сообщил в преддверии Восточного экономического форума вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета ВЭФ Юрий Трутнев. "За январь-май 2025 года ДФО посетило 2,2 миллиона туристов, что выше показателей этого периода 2024 года на 10%. (Приехали) 295 тысяч иностранных туристов, из которых только 76,1 тысячи остановились в гостиницах ДФО, что составляет 3,6% от всего иностранного турпотока страны", - сказал Трутнев журналистам. Он уточнил, что в 2024 году турпоток Дальнего Востока составил 6,5 миллиона человек, что превысило показатели 2023 года на 5%. По его данным, в топ-3 среди регионов ДФО по турпотоку в 2024 году вошли Приморский край, где побывали 2,3 миллиона человека, Хабаровский край, куда приехали 1,3 миллиона туристов, Бурятия с 0,9 миллиона человек. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
дальний восток
рф
приморский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, туризм, дальний восток, рф, приморский край, юрий трутнев
Бизнес, РОССИЯ, Туризм, Дальний Восток, РФ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Юрий Трутнев
03:17 03.09.2025
 
Дальний Восток за пять месяцев посетили 2,2 миллиона туристов

Трутнев: ДФО за пять месяцев 2025 года посетили 2,2 миллиона туристов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Дальний Восток за первые пять месяцев 2025 года посетили 2,2 миллиона туристов, что на 10% больше, чем за тот же период 2024 года, сообщил в преддверии Восточного экономического форума вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета ВЭФ Юрий Трутнев.
"За январь-май 2025 года ДФО посетило 2,2 миллиона туристов, что выше показателей этого периода 2024 года на 10%. (Приехали) 295 тысяч иностранных туристов, из которых только 76,1 тысячи остановились в гостиницах ДФО, что составляет 3,6% от всего иностранного турпотока страны", - сказал Трутнев журналистам.
Он уточнил, что в 2024 году турпоток Дальнего Востока составил 6,5 миллиона человек, что превысило показатели 2023 года на 5%. По его данным, в топ-3 среди регионов ДФО по турпотоку в 2024 году вошли Приморский край, где побывали 2,3 миллиона человека, Хабаровский край, куда приехали 1,3 миллиона туристов, Бурятия с 0,9 миллиона человек.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
БизнесРОССИЯТуризмДальний ВостокРФПРИМОРСКИЙ КРАЙЮрий Трутнев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала