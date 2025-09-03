https://1prime.ru/20250903/vstrecha--861685664.html
Началась встреча Путина и Ким Чен Ына
Началась встреча Путина и Ким Чен Ына - 03.09.2025, ПРАЙМ
Началась встреча Путина и Ким Чен Ына
Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекине началась, передает корреспондент РИА Новости.
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекине началась, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в среду главы государств уже встречались на параде в честь 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Вместе с председателем КНР Си Цзиньпином лидеры коротко побеседовали по пути на трибуну. Кроме этого, вместе с другими приглашенными на памятные мероприятия лидерами они посетили торжественный прием.
Началась встреча Путина и Ким Чен Ына
Встреча Путина и Ким Чен Ына началась в Пекине
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекине началась, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в среду главы государств уже встречались на параде в честь 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
Вместе с председателем КНР Си Цзиньпином лидеры коротко побеседовали по пути на трибуну.
Кроме этого, вместе с другими приглашенными на памятные мероприятия лидерами они посетили торжественный прием.
