https://1prime.ru/20250903/vstrecha-861699666.html

Ким Чен Ын, прощаясь с Путиным, рассказал о скорой новой встрече

Ким Чен Ын, прощаясь с Путиным, рассказал о скорой новой встрече - 03.09.2025, ПРАЙМ

Ким Чен Ын, прощаясь с Путиным, рассказал о скорой новой встрече

Лидер КНДР Ким Чен Ын, прощаясь с президентом России Владимиром Путиным после переговоров в Пекине, рассказал о скорой новой встрече. | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T11:44+0300

2025-09-03T11:44+0300

2025-09-03T11:44+0300

политика

общество

кндр

пекин

ким чен ын

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861699500_0:0:3267:1839_1920x0_80_0_0_71c1eb58db9092455ce11a5d4046b328.jpg

ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын, прощаясь с президентом России Владимиром Путиным после переговоров в Пекине, рассказал о скорой новой встрече. Ранее президент России и лидер КНДР завершили переговоры в Пекине, их встреча продолжалась 2,5 часа. Лидеры РФ и КНДР провели двусторонние переговоры с участием делегаций, которые продлились более полутора часов. После этого они продолжили общение в формате один на один, которое длилось около часа. "Увидимся с вами скоро", - сказал Ким Чен Ын, прощаясь с российским лидером. Путин и Ким Чен Ын в среду наряду с главами других государств приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Лидеры России и КНДР присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь и торжественном приеме в Доме народных собраний.

https://1prime.ru/20250903/putin-861698517.html

кндр

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , кндр, пекин, ким чен ын, владимир путин