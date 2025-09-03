Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ким Чен Ын, прощаясь с Путиным, рассказал о скорой новой встрече - 03.09.2025
Ким Чен Ын, прощаясь с Путиным, рассказал о скорой новой встрече
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын, прощаясь с президентом России Владимиром Путиным после переговоров в Пекине, рассказал о скорой новой встрече. Ранее президент России и лидер КНДР завершили переговоры в Пекине, их встреча продолжалась 2,5 часа. Лидеры РФ и КНДР провели двусторонние переговоры с участием делегаций, которые продлились более полутора часов. После этого они продолжили общение в формате один на один, которое длилось около часа. "Увидимся с вами скоро", - сказал Ким Чен Ын, прощаясь с российским лидером. Путин и Ким Чен Ын в среду наряду с главами других государств приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Лидеры России и КНДР присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь и торжественном приеме в Доме народных собраний.
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын, прощаясь с президентом России Владимиром Путиным после переговоров в Пекине, рассказал о скорой новой встрече.
Ранее президент России и лидер КНДР завершили переговоры в Пекине, их встреча продолжалась 2,5 часа. Лидеры РФ и КНДР провели двусторонние переговоры с участием делегаций, которые продлились более полутора часов. После этого они продолжили общение в формате один на один, которое длилось около часа.
"Увидимся с вами скоро", - сказал Ким Чен Ын, прощаясь с российским лидером.
Путин и Ким Чен Ын в среду наряду с главами других государств приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Лидеры России и КНДР присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь и торжественном приеме в Доме народных собраний.
