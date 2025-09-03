https://1prime.ru/20250903/vstrecha-861706348.html

Президент Индонезии заявил, что провел специальную встречу с Путиным

Президент Индонезии заявил, что провел специальную встречу с Путиным - 03.09.2025, ПРАЙМ

Президент Индонезии заявил, что провел специальную встречу с Путиным

Президент Индонезии Прабово Субианто сообщил, что провел "специальную встречу" с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения экономических инвестиций. | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T12:45+0300

2025-09-03T12:45+0300

2025-09-03T12:46+0300

политика

россия

китай

индонезия

прабово субианто

владимир путин

си цзиньпин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/11/860818913_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f81ea5a396e6f1c09a108eed685afae9.jpg

ДЖАКАРТА, 3 сен - ПРАЙМ. Президент Индонезии Прабово Субианто сообщил, что провел "специальную встречу" с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения экономических инвестиций. По данным секретариата президента Индонезии, Прабово Субианто прибыл в Пекин менее, чем восемь часов назад - президента задержали внутренние беспорядки в стране. "В сегодняшнем параде приняли участие 26 глав государств и правительств со всего мира. Индонезии была оказана особая честь сидеть на главном месте рядом с хозяином парада. Помимо участия в мероприятии, президент Прабово также провел специальные встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным соответственно, чтобы проследить и обеспечить прогресс в реализации различных экономических инвестиций, которые были установлены между двумя странами", - говорится в заявлении секретариата президента. Ведомство также опубликовало фото, на которых Прабово Субианто обнимается и общается с Владимиром Путиным в рамках визита в Китай. Первоначально Прабово Субианто отменил свой визит в Китай на фоне беспорядков в стране на прошлой неделе. Однако в последний момент президент изменил свое решение и вчера вечером вылетел в Китай, чтобы принять участие в параде в честь 80-летия освобождения от японских захватчиков.

https://1prime.ru/20250826/ssha--861264121.html

китай

индонезия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, индонезия, прабово субианто, владимир путин, си цзиньпин