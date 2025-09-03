Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Индонезии заявил, что провел специальную встречу с Путиным - 03.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250903/vstrecha-861706348.html
Президент Индонезии заявил, что провел специальную встречу с Путиным
Президент Индонезии заявил, что провел специальную встречу с Путиным - 03.09.2025, ПРАЙМ
Президент Индонезии заявил, что провел специальную встречу с Путиным
Президент Индонезии Прабово Субианто сообщил, что провел "специальную встречу" с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения экономических инвестиций. | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T12:45+0300
2025-09-03T12:46+0300
политика
россия
китай
индонезия
прабово субианто
владимир путин
си цзиньпин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/11/860818913_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f81ea5a396e6f1c09a108eed685afae9.jpg
ДЖАКАРТА, 3 сен - ПРАЙМ. Президент Индонезии Прабово Субианто сообщил, что провел "специальную встречу" с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения экономических инвестиций. По данным секретариата президента Индонезии, Прабово Субианто прибыл в Пекин менее, чем восемь часов назад - президента задержали внутренние беспорядки в стране. "В сегодняшнем параде приняли участие 26 глав государств и правительств со всего мира. Индонезии была оказана особая честь сидеть на главном месте рядом с хозяином парада. Помимо участия в мероприятии, президент Прабово также провел специальные встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным соответственно, чтобы проследить и обеспечить прогресс в реализации различных экономических инвестиций, которые были установлены между двумя странами", - говорится в заявлении секретариата президента. Ведомство также опубликовало фото, на которых Прабово Субианто обнимается и общается с Владимиром Путиным в рамках визита в Китай. Первоначально Прабово Субианто отменил свой визит в Китай на фоне беспорядков в стране на прошлой неделе. Однако в последний момент президент изменил свое решение и вчера вечером вылетел в Китай, чтобы принять участие в параде в честь 80-летия освобождения от японских захватчиков.
https://1prime.ru/20250826/ssha--861264121.html
китай
индонезия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/11/860818913_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_dba4ce9a1afc32991c4da44d4902271b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, индонезия, прабово субианто, владимир путин, си цзиньпин
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, ИНДОНЕЗИЯ, Прабово Субианто, Владимир Путин, Си Цзиньпин
12:45 03.09.2025 (обновлено: 12:46 03.09.2025)
 
Президент Индонезии заявил, что провел специальную встречу с Путиным

Президент Индонезии Субианто заявил, что провел специальную встречу с Путиным

© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент Индонезии Прабово Субианто во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДЖАКАРТА, 3 сен - ПРАЙМ. Президент Индонезии Прабово Субианто сообщил, что провел "специальную встречу" с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения экономических инвестиций.
По данным секретариата президента Индонезии, Прабово Субианто прибыл в Пекин менее, чем восемь часов назад - президента задержали внутренние беспорядки в стране.
"В сегодняшнем параде приняли участие 26 глав государств и правительств со всего мира. Индонезии была оказана особая честь сидеть на главном месте рядом с хозяином парада. Помимо участия в мероприятии, президент Прабово также провел специальные встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным соответственно, чтобы проследить и обеспечить прогресс в реализации различных экономических инвестиций, которые были установлены между двумя странами", - говорится в заявлении секретариата президента.
Ведомство также опубликовало фото, на которых Прабово Субианто обнимается и общается с Владимиром Путиным в рамках визита в Китай.
Первоначально Прабово Субианто отменил свой визит в Китай на фоне беспорядков в стране на прошлой неделе. Однако в последний момент президент изменил свое решение и вчера вечером вылетел в Китай, чтобы принять участие в параде в честь 80-летия освобождения от японских захватчиков.
Города мира. Вашингтон - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
США отменят пошлины на импорт какао и пальмового масла из Индонезии
26 августа, 13:41
 
ПолитикаРОССИЯКИТАЙИНДОНЕЗИЯПрабово СубиантоВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала