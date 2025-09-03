https://1prime.ru/20250903/vtb-861680682.html
ВТБ увеличил портфель пассивов малого и среднего бизнеса
2025-09-03T05:10+0300
финансы
банки
россия
владивосток
втб
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Портфель пассивов клиентов из числа среднего и малого бизнеса у ВТБ с начала года вырос на 20% и достиг 5 триллионов рублей, рассказал в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2025 член правления банка Руслан Еременко.
"В эпоху высокой ключевой ставки (Центробанка - ред.) и высоких депозитных ставок бизнесу важно поддерживать баланс между ликвидностью и доходностью. Инструменты сбережения помогают эффективно выполнять эту задачу. С начала года ВТБ увеличил портфель привлеченных средств малого и среднего бизнеса на 20%. Эта цифра достигает сегодня 5 триллионов рублей", - сказал он.
Также Еременко отметил, что при снижении ключевой ставки бизнес все равно сохраняет стабильный спрос на депозитные продукты.
"Наиболее востребованы у предпринимателей срочные депозиты - в нашем портфеле их доля составляет 70%, это 3,7 триллиона рублей", - уточнил он.
"При высокой ставке депозит - это часть возможностей по пополнению оборотных средств и решению других задач. Это дополнительный доход. Как только кредиты подешевеют, вернется традиционная модель сочетания кредитования и сбережений - больше в сторону кредитования. Но это произойдёт при более значимом и серьёзном снижении ставки", - подытожил Еременко.
ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
владивосток
