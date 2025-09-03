https://1prime.ru/20250903/vtb-861680682.html

ВТБ увеличил портфель пассивов малого и среднего бизнеса

ВТБ увеличил портфель пассивов малого и среднего бизнеса - 03.09.2025, ПРАЙМ

ВТБ увеличил портфель пассивов малого и среднего бизнеса

Портфель пассивов клиентов из числа среднего и малого бизнеса у ВТБ с начала года вырос на 20% и достиг 5 триллионов рублей, рассказал в интервью РИА Новости в... | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T05:10+0300

2025-09-03T05:10+0300

2025-09-03T05:10+0300

финансы

банки

россия

владивосток

втб

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861680682.jpg?1756865409

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Портфель пассивов клиентов из числа среднего и малого бизнеса у ВТБ с начала года вырос на 20% и достиг 5 триллионов рублей, рассказал в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2025 член правления банка Руслан Еременко. "В эпоху высокой ключевой ставки (Центробанка - ред.) и высоких депозитных ставок бизнесу важно поддерживать баланс между ликвидностью и доходностью. Инструменты сбережения помогают эффективно выполнять эту задачу. С начала года ВТБ увеличил портфель привлеченных средств малого и среднего бизнеса на 20%. Эта цифра достигает сегодня 5 триллионов рублей", - сказал он. Также Еременко отметил, что при снижении ключевой ставки бизнес все равно сохраняет стабильный спрос на депозитные продукты. "Наиболее востребованы у предпринимателей срочные депозиты - в нашем портфеле их доля составляет 70%, это 3,7 триллиона рублей", - уточнил он. "При высокой ставке депозит - это часть возможностей по пополнению оборотных средств и решению других задач. Это дополнительный доход. Как только кредиты подешевеют, вернется традиционная модель сочетания кредитования и сбережений - больше в сторону кредитования. Но это произойдёт при более значимом и серьёзном снижении ставки", - подытожил Еременко. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, владивосток, втб