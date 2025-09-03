https://1prime.ru/20250903/vtb-861681503.html

ВТБ получил 4,6 миллиарда рублей на реструктуризацию кредитов СМБ

ВТБ получил 4,6 миллиарда рублей на реструктуризацию кредитов СМБ

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Объем заявок на реструктуризацию кредитов от представителей среднего и малого бизнеса (СМБ) с приграничных территорий в ВТБ составил 4,6 миллиарда рублей, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2025 член правления банка Руслан Еременко. "На сегодняшний день в банк поступило заявок на реструктуризацию на 4,6 миллиарда рублей от представителей СМБ, которые работают на приграничных территориях. Мы рассматриваем все обращения максимально оперативно и стараемся подобрать подходящую программу. Большая часть таких заявок уже одобрена", - сказал он. Также Еременко сообщил, что "взрывного" роста просрочки и дефолтов в сегменте малого и среднего бизнеса ВТБ не наблюдает. "Период высоких ставок стал своеобразной проверкой на жизнеспособность бизнеса. Я считаю, что наш отечественный региональный бизнес её прошел. На рынке не произошло волны крупных дефолтов, которые прогнозировали некоторые эксперты. Ещё год назад говорили, что это неизбежно и должно случиться", - отмечает он. "При этом, конечно, есть определённый спрос на реструктуризацию кредитов, но он есть всегда и по разным причинам", - отметил Еременко. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

