ВТБ в ДФО заключил кредитные соглашения на 10 миллиардов рублей
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. ВТБ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) заключил кредитные соглашения на сумму более 10 миллиардов рублей в рамках льготного кредитования капитального строительства в туризме, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) член правления кредитной организации Руслан Еременко.
ВТБ участвует в развитии туристической инфраструктуры в ДФО, отметил он. "Только в первом полугодии 2025 года предприятиям малого и среднего бизнеса в сфере туризма в ДФО банк предоставил в три с половиной раза больше кредитных средств, чем за аналогичный период прошлого года", - рассказал Еременко.
Такая динамика объясняется тем, что это одна из самых востребованных программ для представителей отрасли — государственная программа льготного кредитования капитального строительства в сфере туризма, пояснил он.
"В рамках этой программы ВТБ в ДФО заключил кредитные соглашения на сумму более 10 миллиардов рублей. И важно, что некоторые проекты уже введены в эксплуатацию: появились завершённые объекты", - подытожил Еременко.
ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
