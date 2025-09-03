Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ в ДФО заключил кредитные соглашения на 10 миллиардов рублей - 03.09.2025
ВТБ в ДФО заключил кредитные соглашения на 10 миллиардов рублей
ВТБ в ДФО заключил кредитные соглашения на 10 миллиардов рублей
2025-09-03T07:20+0300
2025-09-03T07:20+0300
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. ВТБ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) заключил кредитные соглашения на сумму более 10 миллиардов рублей в рамках льготного кредитования капитального строительства в туризме, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) член правления кредитной организации Руслан Еременко. ВТБ участвует в развитии туристической инфраструктуры в ДФО, отметил он. "Только в первом полугодии 2025 года предприятиям малого и среднего бизнеса в сфере туризма в ДФО банк предоставил в три с половиной раза больше кредитных средств, чем за аналогичный период прошлого года", - рассказал Еременко. Такая динамика объясняется тем, что это одна из самых востребованных программ для представителей отрасли — государственная программа льготного кредитования капитального строительства в сфере туризма, пояснил он. "В рамках этой программы ВТБ в ДФО заключил кредитные соглашения на сумму более 10 миллиардов рублей. И важно, что некоторые проекты уже введены в эксплуатацию: появились завершённые объекты", - подытожил Еременко. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
07:20 03.09.2025
 
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. ВТБ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) заключил кредитные соглашения на сумму более 10 миллиардов рублей в рамках льготного кредитования капитального строительства в туризме, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) член правления кредитной организации Руслан Еременко.
ВТБ участвует в развитии туристической инфраструктуры в ДФО, отметил он. "Только в первом полугодии 2025 года предприятиям малого и среднего бизнеса в сфере туризма в ДФО банк предоставил в три с половиной раза больше кредитных средств, чем за аналогичный период прошлого года", - рассказал Еременко.
Такая динамика объясняется тем, что это одна из самых востребованных программ для представителей отрасли — государственная программа льготного кредитования капитального строительства в сфере туризма, пояснил он.
"В рамках этой программы ВТБ в ДФО заключил кредитные соглашения на сумму более 10 миллиардов рублей. И важно, что некоторые проекты уже введены в эксплуатацию: появились завершённые объекты", - подытожил Еременко.
ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
Заголовок открываемого материала