ВТБ направил средства на улучшение жилищных условий семей в ДФО

ВТБ направил средства на улучшение жилищных условий семей в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. ВТБ с момента запуска программы "Дальневосточная и арктическая ипотека" направил 100 миллиардов рублей на финансирование покупки недвижимости, в результате более 22 тысяч семей смогли приобрести жилье, сообщает пресс-служба банка в рамках ВЭФ-2025. "С момента запуска программы "Дальневосточная и арктическая ипотека" ВТБ направил более 100 миллиардов рублей на финансирование покупки недвижимости. В результате свыше 22 тысяч семей смогли обрести собственное жилье", - приводятся в релизе слова заместителя президента-председателя правления ВТБ Александра Пахомова. Отмечается, что средний размер ипотечного кредита в этом году составляет около 5 миллионов рублей. "Мы в ВТБ стремимся создавать комфортные условия для жизни дальневосточников. Удаленность, суровый климат и цены на стройматериалы оказывают влияние на жизнь семей в регионе. Поэтому "Дальневосточная ипотека" для нас – приоритет, ведь она снижает финансовую нагрузку и помогает планировать будущее. Программа особенно востребована у родителей – почти половина наших заемщиков воспитывают детей, что стимулирует нас к дальнейшему ее развитию", – отметил Пахомов. Реализация программы "Дальневосточная ипотека" началась в 2019 году по поручению президента РФ Владимира Путина. С ноября 2023 года программа стала доступна жителям Арктики. "Дальневосточная и арктическая ипотека" выдается по ставке 2% годовых. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

