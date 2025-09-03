https://1prime.ru/20250903/vtb-861700917.html
ВТБ направил средства на улучшение жилищных условий семей в ДФО
ВТБ направил средства на улучшение жилищных условий семей в ДФО - 03.09.2025, ПРАЙМ
ВТБ направил средства на улучшение жилищных условий семей в ДФО
ВТБ с момента запуска программы "Дальневосточная и арктическая ипотека" направил 100 миллиардов рублей на финансирование покупки недвижимости, в результате... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T11:48+0300
2025-09-03T11:48+0300
2025-09-03T11:49+0300
экономика
недвижимость
бизнес
банки
арктика
владивосток
владимир путин
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861700765_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b11ae34564cbb1711942ccd6dd3c3183.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. ВТБ с момента запуска программы "Дальневосточная и арктическая ипотека" направил 100 миллиардов рублей на финансирование покупки недвижимости, в результате более 22 тысяч семей смогли приобрести жилье, сообщает пресс-служба банка в рамках ВЭФ-2025. "С момента запуска программы "Дальневосточная и арктическая ипотека" ВТБ направил более 100 миллиардов рублей на финансирование покупки недвижимости. В результате свыше 22 тысяч семей смогли обрести собственное жилье", - приводятся в релизе слова заместителя президента-председателя правления ВТБ Александра Пахомова. Отмечается, что средний размер ипотечного кредита в этом году составляет около 5 миллионов рублей. "Мы в ВТБ стремимся создавать комфортные условия для жизни дальневосточников. Удаленность, суровый климат и цены на стройматериалы оказывают влияние на жизнь семей в регионе. Поэтому "Дальневосточная ипотека" для нас – приоритет, ведь она снижает финансовую нагрузку и помогает планировать будущее. Программа особенно востребована у родителей – почти половина наших заемщиков воспитывают детей, что стимулирует нас к дальнейшему ее развитию", – отметил Пахомов. Реализация программы "Дальневосточная ипотека" началась в 2019 году по поручению президента РФ Владимира Путина. С ноября 2023 года программа стала доступна жителям Арктики. "Дальневосточная и арктическая ипотека" выдается по ставке 2% годовых. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250819/pravitelstvo-860918576.html
арктика
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861700765_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6ffa63e200bc7b8931f8ebba95c56c72.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, бизнес, банки, арктика, владивосток, владимир путин, втб
Экономика, Недвижимость, Бизнес, Банки, АРКТИКА, Владивосток, Владимир Путин, ВТБ
ВТБ направил средства на улучшение жилищных условий семей в ДФО
ВТБ направил 100 миллиардов рублей на улучшение жилищных условий семей в ДФО
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. ВТБ с момента запуска программы "Дальневосточная и арктическая ипотека" направил 100 миллиардов рублей на финансирование покупки недвижимости, в результате более 22 тысяч семей смогли приобрести жилье, сообщает пресс-служба банка в рамках ВЭФ-2025.
"С момента запуска программы "Дальневосточная и арктическая ипотека" ВТБ направил более 100 миллиардов рублей на финансирование покупки недвижимости. В результате свыше 22 тысяч семей смогли обрести собственное жилье", - приводятся в релизе слова заместителя президента-председателя правления ВТБ Александра Пахомова.
Отмечается, что средний размер ипотечного кредита в этом году составляет около 5 миллионов рублей.
"Мы в ВТБ стремимся создавать комфортные условия для жизни дальневосточников. Удаленность, суровый климат и цены на стройматериалы оказывают влияние на жизнь семей в регионе. Поэтому "Дальневосточная ипотека" для нас – приоритет, ведь она снижает финансовую нагрузку и помогает планировать будущее. Программа особенно востребована у родителей – почти половина наших заемщиков воспитывают детей, что стимулирует нас к дальнейшему ее развитию", – отметил Пахомов.
Реализация программы "Дальневосточная ипотека" началась в 2019 году по поручению президента РФ Владимира Путина. С ноября 2023 года программа стала доступна жителям Арктики. "Дальневосточная и арктическая ипотека" выдается по ставке 2% годовых.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Правительство направит более 1,8 миллиарда рублей на развитие ДФО и Арктики