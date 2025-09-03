https://1prime.ru/20250903/wildberries-861682070.html

Wildberries запускает четыре новых логистических центра на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Wildberries запускает четыре новых логистических центра на Дальнем Востоке, их общая площадь составит 600 тысяч квадратных метров, заявил директор по связям с государственными органами RWB (объединенной компании Wildberries & Russ) Евгений Этин во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025). "Мы чувствуем, что действительно вопрос, скорее, в занятости имеет обратную проблему - находить людей здесь, в регионе, достаточно сложно, вовлекать. Это тот процесс, который мы сейчас решаем, запуская порядка четырех новых логистических центров в общей сложности на 600 тысяч квадратных метров. Это четыре больших новых центра, которые на самом деле нуждаются в рабочих руках", - сказал Этин. Проблема с нехваткой рабочих рук есть во многих регионах - компания минимизирует ее с помощью автоматизации процессов, при этом появление больших складских центров влияет на рост валового регионального продукта, который с появлением складского центра прирастает на 2-3%, добавил он. "У нас большой рост, большие надежды на, конкретно, Дальневосточный регион... потому что здесь достаточно много потенциала, "креатива", того, что мы видим. И вот эта небольшая, но все-таки логистическая оторванность позволила создать людям уникальные продукты... некий уникальный мир, уникальная часть страны, в которой есть те идеи, те продукты, которые востребованы будут в России", - добавил он. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

