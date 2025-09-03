Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Wildberries запускает четыре новых логистических центра на Дальнем Востоке - 03.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250903/wildberries-861682070.html
Wildberries запускает четыре новых логистических центра на Дальнем Востоке
Wildberries запускает четыре новых логистических центра на Дальнем Востоке - 03.09.2025, ПРАЙМ
Wildberries запускает четыре новых логистических центра на Дальнем Востоке
Wildberries запускает четыре новых логистических центра на Дальнем Востоке, их общая площадь составит 600 тысяч квадратных метров, заявил директор по связям с... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T06:23+0300
2025-09-03T06:23+0300
бизнес
экономика
дальний восток
владивосток
wildberries
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861682070.jpg?1756869781
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Wildberries запускает четыре новых логистических центра на Дальнем Востоке, их общая площадь составит 600 тысяч квадратных метров, заявил директор по связям с государственными органами RWB (объединенной компании Wildberries & Russ) Евгений Этин во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025). "Мы чувствуем, что действительно вопрос, скорее, в занятости имеет обратную проблему - находить людей здесь, в регионе, достаточно сложно, вовлекать. Это тот процесс, который мы сейчас решаем, запуская порядка четырех новых логистических центров в общей сложности на 600 тысяч квадратных метров. Это четыре больших новых центра, которые на самом деле нуждаются в рабочих руках", - сказал Этин. Проблема с нехваткой рабочих рук есть во многих регионах - компания минимизирует ее с помощью автоматизации процессов, при этом появление больших складских центров влияет на рост валового регионального продукта, который с появлением складского центра прирастает на 2-3%, добавил он. "У нас большой рост, большие надежды на, конкретно, Дальневосточный регион... потому что здесь достаточно много потенциала, "креатива", того, что мы видим. И вот эта небольшая, но все-таки логистическая оторванность позволила создать людям уникальные продукты... некий уникальный мир, уникальная часть страны, в которой есть те идеи, те продукты, которые востребованы будут в России", - добавил он. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
дальний восток
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, дальний восток, владивосток, wildberries
Бизнес, Экономика, Дальний Восток, Владивосток, Wildberries
06:23 03.09.2025
 
Wildberries запускает четыре новых логистических центра на Дальнем Востоке

Wildberries запускает четыре новых логистических центра на Дальнем Востоке

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Wildberries запускает четыре новых логистических центра на Дальнем Востоке, их общая площадь составит 600 тысяч квадратных метров, заявил директор по связям с государственными органами RWB (объединенной компании Wildberries & Russ) Евгений Этин во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025).
"Мы чувствуем, что действительно вопрос, скорее, в занятости имеет обратную проблему - находить людей здесь, в регионе, достаточно сложно, вовлекать. Это тот процесс, который мы сейчас решаем, запуская порядка четырех новых логистических центров в общей сложности на 600 тысяч квадратных метров. Это четыре больших новых центра, которые на самом деле нуждаются в рабочих руках", - сказал Этин.
Проблема с нехваткой рабочих рук есть во многих регионах - компания минимизирует ее с помощью автоматизации процессов, при этом появление больших складских центров влияет на рост валового регионального продукта, который с появлением складского центра прирастает на 2-3%, добавил он.
"У нас большой рост, большие надежды на, конкретно, Дальневосточный регион... потому что здесь достаточно много потенциала, "креатива", того, что мы видим. И вот эта небольшая, но все-таки логистическая оторванность позволила создать людям уникальные продукты... некий уникальный мир, уникальная часть страны, в которой есть те идеи, те продукты, которые востребованы будут в России", - добавил он.
ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ЭкономикаБизнесДальний ВостокВладивостокWildberries
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала