Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Wildberries запустит возможность предзаказа - 03.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250903/wildberries-861690832.html
Wildberries запустит возможность предзаказа
Wildberries запустит возможность предзаказа - 03.09.2025, ПРАЙМ
Wildberries запустит возможность предзаказа
Wildberries запустит возможность предзаказа - карточки товаров, для которых доступна такая возможность, будут помечаться специальной плашкой, рассказала РИА... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T10:16+0300
2025-09-03T10:16+0300
экономика
бизнес
владивосток
apple
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/86/839268653_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_944904cec27875500a98b72855729cbc.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Wildberries запустит возможность предзаказа - карточки товаров, для которых доступна такая возможность, будут помечаться специальной плашкой, рассказала РИА Новости основатель платформы Татьяна Ким в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2025). "Запуск услуги предзаказа товаров на витрине маркетплейса станет для нас очередной мерой по улучшению общего клиентского опыта на платформе. При этом мы старались добавить новую функцию так, чтобы для любого пользователя это было максимально понятно, удобно и не требовало большого количества дополнительных действий. У карточек товаров с возможностью предзаказа появится специальная плашка, а в моменте добавления в корзину пользователю сообщат, когда фактически товар будет доставлен клиенту", – сказала Ким. Как прокомментировали агентству в пресс-службе, возможность предсказать товар будет доступна для тех позиций, которые имеют высокий спрос. Это могут быть как мобильные устройства, так и, к примеру, книжные бестселлеры или новые марки автомобилей. Товары, на которые можно будет оформить предзаказ, скоро будут доступны на маркетплейсе. Первой громкой позицией для предзаказа станет новый iPhone 17, а также другие новинки от Apple, добавили в компании. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250806/wildberries-860385806.html
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/86/839268653_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8e6c91ccf11fe8659baeede447af51b4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, владивосток, apple
Экономика, Бизнес, Владивосток, Apple
10:16 03.09.2025
 
Wildberries запустит возможность предзаказа

Wildberries запустит возможность предзаказа товаров на витрине маркетплейса

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина "Wildberries"
Вывеска интернет-магазина Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Wildberries запустит возможность предзаказа - карточки товаров, для которых доступна такая возможность, будут помечаться специальной плашкой, рассказала РИА Новости основатель платформы Татьяна Ким в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).
"Запуск услуги предзаказа товаров на витрине маркетплейса станет для нас очередной мерой по улучшению общего клиентского опыта на платформе. При этом мы старались добавить новую функцию так, чтобы для любого пользователя это было максимально понятно, удобно и не требовало большого количества дополнительных действий. У карточек товаров с возможностью предзаказа появится специальная плашка, а в моменте добавления в корзину пользователю сообщат, когда фактически товар будет доставлен клиенту", – сказала Ким.
Как прокомментировали агентству в пресс-службе, возможность предсказать товар будет доступна для тех позиций, которые имеют высокий спрос. Это могут быть как мобильные устройства, так и, к примеру, книжные бестселлеры или новые марки автомобилей.
Товары, на которые можно будет оформить предзаказ, скоро будут доступны на маркетплейсе. Первой громкой позицией для предзаказа станет новый iPhone 17, а также другие новинки от Apple, добавили в компании.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
Власти Москвы одобрили строительство небоскреба Wildberries
6 августа, 14:45
 
ЭкономикаБизнесВладивостокApple
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала