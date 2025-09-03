https://1prime.ru/20250903/wildberries-861690832.html

2025-09-03T10:16+0300

экономика

бизнес

владивосток

apple

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Wildberries запустит возможность предзаказа - карточки товаров, для которых доступна такая возможность, будут помечаться специальной плашкой, рассказала РИА Новости основатель платформы Татьяна Ким в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2025). "Запуск услуги предзаказа товаров на витрине маркетплейса станет для нас очередной мерой по улучшению общего клиентского опыта на платформе. При этом мы старались добавить новую функцию так, чтобы для любого пользователя это было максимально понятно, удобно и не требовало большого количества дополнительных действий. У карточек товаров с возможностью предзаказа появится специальная плашка, а в моменте добавления в корзину пользователю сообщат, когда фактически товар будет доставлен клиенту", – сказала Ким. Как прокомментировали агентству в пресс-службе, возможность предсказать товар будет доступна для тех позиций, которые имеют высокий спрос. Это могут быть как мобильные устройства, так и, к примеру, книжные бестселлеры или новые марки автомобилей. Товары, на которые можно будет оформить предзаказ, скоро будут доступны на маркетплейсе. Первой громкой позицией для предзаказа станет новый iPhone 17, а также другие новинки от Apple, добавили в компании. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

владивосток

бизнес, владивосток, apple