Минфин Японии получил бюджетные заявки на 2026 фингод на рекордную сумму - 03.09.2025
Минфин Японии получил бюджетные заявки на 2026 фингод на рекордную сумму
2025-09-03T15:20+0300
2025-09-03T15:20+0300
экономика
мировая экономика
япония
ТОКИО, 3 сен - ПРАЙМ. Бюджетные запросы правительственных ведомств и управлений Японии на следующий финансовый год, который начнется 1 апреля 2026 года, впервые превысили отметку в 120 триллионов иен и составили 823,56 миллиарда долларов, сообщает министерство финансов Японии. Так, согласно опубликованному японским минфином документу, содержащему бюджетные заявки и запросы, общая сумма заявок составила 122,45 триллиона иен (823,56 миллиарда долларов по текущему курсу). Отмечается, что данная сумма учитывает расходы на нужны императорской семьи. "Это прямая компиляция сумм, запрошенных каждым министерством и ведомством, и суммы могут изменяться в результате дальнейшего анализа", - подчеркивается вместе с тем в пресс-релизе финансового ведомства. В частности, министерство обороны Японии запросило на 2026 финансовый год рекордные 8,85 триллиона иен (60,2 миллиарда долларов). Средства пойдут, в частности, на создание многоуровневой системы береговой обороны Shield с использованием беспилотных авиасистем и других технологий реагирования на возможные боевые действия в современных условиях. Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения запросило 34,79 триллиона иен (234 миллиарда долларов) для покрытия увеличения медицинских и пенсионных расходов, связанных со старением населения. Японские СМИ отмечают, что окончательная сумма общего бюджета на 2026 финансовый год может отличаться, так как министерством финансов был получен ряд заявок под расходы, к примеру, на бесплатное обучение в старшей школе, но без указания сумм.
япония
мировая экономика, япония
Экономика, Мировая экономика, ЯПОНИЯ
15:20 03.09.2025
 
Минфин Японии получил бюджетные заявки на 2026 фингод на рекордную сумму

Минфин Японии получил бюджетные заявки на 2026 финансовый год на $824 миллиарда

© flickr.com / TerryGeorgeФлаг Японии
Флаг Японии
© flickr.com / TerryGeorge
ТОКИО, 3 сен - ПРАЙМ. Бюджетные запросы правительственных ведомств и управлений Японии на следующий финансовый год, который начнется 1 апреля 2026 года, впервые превысили отметку в 120 триллионов иен и составили 823,56 миллиарда долларов, сообщает министерство финансов Японии.
Так, согласно опубликованному японским минфином документу, содержащему бюджетные заявки и запросы, общая сумма заявок составила 122,45 триллиона иен (823,56 миллиарда долларов по текущему курсу). Отмечается, что данная сумма учитывает расходы на нужны императорской семьи.
"Это прямая компиляция сумм, запрошенных каждым министерством и ведомством, и суммы могут изменяться в результате дальнейшего анализа", - подчеркивается вместе с тем в пресс-релизе финансового ведомства.
В частности, министерство обороны Японии запросило на 2026 финансовый год рекордные 8,85 триллиона иен (60,2 миллиарда долларов). Средства пойдут, в частности, на создание многоуровневой системы береговой обороны Shield с использованием беспилотных авиасистем и других технологий реагирования на возможные боевые действия в современных условиях.
Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения запросило 34,79 триллиона иен (234 миллиарда долларов) для покрытия увеличения медицинских и пенсионных расходов, связанных со старением населения.
Японские СМИ отмечают, что окончательная сумма общего бюджета на 2026 финансовый год может отличаться, так как министерством финансов был получен ряд заявок под расходы, к примеру, на бесплатное обучение в старшей школе, но без указания сумм.
Вчера, 10:15
 
ЭкономикаМировая экономикаЯПОНИЯ
 
 
