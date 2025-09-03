Курс юаня растет и обновляет максимумы с конца июля

https://1prime.ru/20250903/yuan-861710858.html

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду днем растет и обновляет максимумы с конца июля - выше уровня 11,3 рубля, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.38 мск рос на 4 копейки, до 11,31 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,26-11,31 рубля - верхняя планка стала максимумом с 30 июля. При этом рынок игнорирует сообщения о наращивании Минфином продажи валюты в рамках работы с ФНБ. Минфин РФ почти в 5 раз увеличит продажу валюты и золота по бюджетному правилу, до 1,4 миллиарда рублей в день, в целом в период с 5 сентября по 6 октября направит на эти цели 31,5 миллиарда рублей. С 7 августа по 4 сентября Минфин направляет на эти цели 6,2 миллиарда рублей, по 300 миллионов рублей в день. Однако с учетом регулярных продаж валюты во втором полугодии со стороны ЦБ РФ в объеме 8,94 миллиарда рублей в день прирост не такой значимый в относительном плане: с 9,24 до 10,34 миллиарда. В среду ожидается сохранение тенденции на умеренное ослабление российской валюты, что будет способствовать закреплению курса юаня в верхней половине целевого диапазона 11-11,5 рубля, полагает Богдан Зварич из банка ПСБ. "Давление на рубль продолжат оказывать ожидание дальнейшего снижения ключевой ставки и постепенное сезонное восстановление спроса на валюту со стороны импортеров. В сложившейся ситуации верхняя половина данного коридора будет актуальной для юаня в ближайшие недели. При этом к концу месяца видим риски выхода китайской валюты в район 11,5 рубля", - добавляет он. Что касается долгосрочных оценок динамики российской валюты, то в ближайшие три года Банк России не видит причин для сильного снижения счета текущих операций, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "То есть приток денег в страну будет значительно опережать их отток, а это значит, что резкого ослабления рубля не ожидается. Исключение составляет "рисковый вариант", предусматривающий разгар мирового финансового кризиса в 2026 году и усиление санкционного давления на Россию. При этом маловероятном варианте счет текущих операций практически обнулится, а рубль резко подешевеет", - добавляет он.

