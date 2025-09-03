https://1prime.ru/20250903/yuan-861721014.html

Курс юаня на Мосбирже превысил 11,3 рубля

Курс юаня на Мосбирже превысил 11,3 рубля - 03.09.2025, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже превысил 11,3 рубля

Курс китайской валюты к рублю в среду растет, обновляя максимумы более чем за месяц – выше 11,3 рубля, следует из данных Московской биржи. | 03.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду растет, обновляя максимумы более чем за месяц – выше 11,3 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.17 мск рос на 2 копейки (+0,2%), до 11,29 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,26-11,32 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,89 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,165 против 7,145 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,3%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,69 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Юань на Мосбирже в среду растет по отношению к рублю, закрепляясь на уровне 11,3 рубля. При этом курс обновляет максимумы с 30 июля. "Против рубля работает некоторое оживление интереса компаний-импортеров к валюте в силу сезонного фактора, а также просадка предложения долларов и евро на внутреннем рынке. Санкционная тематика - тоже в силе, а отсутствие геополитических новостей ожидаемого уровня только нервирует крупных инвесторов и банки", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,33% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,28% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон курса рубля. Стоимость нефти к 16.21 мск падала на 1,6%, до 68,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – снижался на 0,1%, до 98,3 пункта. ПРОГНОЗЫ В начале сентября рубль сохранит умеренную волатильность, а доллар, скорее всего, не превысит отметку 83 рубля, евро - 95 рублей, при условии сохранения текущих макроэкономических условий, полагает Алексей Лоссан из финансового маркетплейса "Сравни". "Давление на рубль будет обусловлено сезонным ростом импорта и вероятным смягчением монетарной политики Центрального банка. Однако у рубля есть и серьезные опоры, которые не позволят ему значительно просесть. Например, ограничения на внешние заимствования для российских компаний и банков сокращают отток капитала и спрос на иностранную валюту. Высокая ключевая ставка, даже если она будет снижена до 16%, по-прежнему делает рублевые активы привлекательными для инвесторов", - добавляет он. Пока же в среду доллар удержится в привычных границах 80-81 рубль, евро - 93-94 рубля, а юань - рядом с 11,3 рубля, считает Силаев из УК "Альфа-Капитал". При этом рост продаж валюты на рынке со стороны ЦБ РФ в рамках работы с ФНБ для рубля в целом является нейтральной новостью, считает он.

