Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали о распространении опасного заболевания среди россиян - 03.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250903/zabolevanie-861726883.html
СМИ рассказали о распространении опасного заболевания среди россиян
СМИ рассказали о распространении опасного заболевания среди россиян - 03.09.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали о распространении опасного заболевания среди россиян
В России 90 процентов людей с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) не знают о своем диагнозе. Об этом в интервью "Ленте.ru" рассказал Сергей Авдеев, | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T17:25+0300
2025-09-03T17:25+0300
здоровье
общество
россия
минздрав
https://cdnn.1prime.ru/img/82689/50/826895051_0:136:3313:2000_1920x0_80_0_0_45507e6e3bef2d612962d1b690e18e94.jpg
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. В России 90 процентов людей с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) не знают о своем диагнозе. Об этом в интервью "Ленте.ru" рассказал Сергей Авдеев, главный внештатный пульмонолог Минздрава России. &quot;Мировые эпидемиологические исследования показывают, что от 7 до 15 процентов населения в разных странах страдают этим заболеванием. Если взять даже минимальную оценку, в России это около 10 миллионов человек&quot;, — заявил эксперт.Специалист указал на тот факт, что фактическое количество больных ХОБЛ в России в десять раз больше, чем показывают официальные данные: в стране зарегистрированы только 877 тысяч случаев. Он также отметил, что основной угрозой этой болезни является высокая смертность. В среду помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил РИА Новости, что раннее выявление ХОБЛ значительно улучшает прогноз для пациентов, поэтому важно своевременно проходить диспансеризацию.
https://1prime.ru/20250827/bolezn-861331820.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82689/50/826895051_142:0:2809:2000_1920x0_80_0_0_b4bb689d02b4e2b0642a6f8e31ff3115.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
здоровье, общество , россия, минздрав
Здоровье, Общество , РОССИЯ, Минздрав
17:25 03.09.2025
 
СМИ рассказали о распространении опасного заболевания среди россиян

Авдеев: 90 процентов россиян с ХОБЛ не знают о своем диагнозе

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкФлюорографическое обследование
Флюорографическое обследование - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
Флюорографическое обследование. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. В России 90 процентов людей с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) не знают о своем диагнозе. Об этом в интервью "Ленте.ru" рассказал Сергей Авдеев, главный внештатный пульмонолог Минздрава России.

"Мировые эпидемиологические исследования показывают, что от 7 до 15 процентов населения в разных странах страдают этим заболеванием. Если взять даже минимальную оценку, в России это около 10 миллионов человек", — заявил эксперт.

Специалист указал на тот факт, что фактическое количество больных ХОБЛ в России в десять раз больше, чем показывают официальные данные: в стране зарегистрированы только 877 тысяч случаев.
Он также отметил, что основной угрозой этой болезни является высокая смертность.
В среду помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил РИА Новости, что раннее выявление ХОБЛ значительно улучшает прогноз для пациентов, поэтому важно своевременно проходить диспансеризацию.
Станция переливания крови в Тамбове - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
СМИ сообщили о неочевидном признаке смертельного заболевания
27 августа, 14:46
 
ЗдоровьеОбществоРОССИЯМинздрав
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала