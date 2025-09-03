СМИ рассказали о распространении опасного заболевания среди россиян

https://1prime.ru/20250903/zabolevanie-861726883.html

МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. В России 90 процентов людей с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) не знают о своем диагнозе. Об этом в интервью "Ленте.ru" рассказал Сергей Авдеев, главный внештатный пульмонолог Минздрава России. "Мировые эпидемиологические исследования показывают, что от 7 до 15 процентов населения в разных странах страдают этим заболеванием. Если взять даже минимальную оценку, в России это около 10 миллионов человек", — заявил эксперт.Специалист указал на тот факт, что фактическое количество больных ХОБЛ в России в десять раз больше, чем показывают официальные данные: в стране зарегистрированы только 877 тысяч случаев. Он также отметил, что основной угрозой этой болезни является высокая смертность. В среду помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил РИА Новости, что раннее выявление ХОБЛ значительно улучшает прогноз для пациентов, поэтому важно своевременно проходить диспансеризацию.

