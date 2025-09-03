Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова сделала заявление по гарантиям безопасности для Украины - 03.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250903/zakharova-861684806.html
Захарова сделала заявление по гарантиям безопасности для Украины
Захарова сделала заявление по гарантиям безопасности для Украины - 03.09.2025, ПРАЙМ
Захарова сделала заявление по гарантиям безопасности для Украины
Возвращение к изначальному нейтральному и безъядерному статусу Украины - это и есть гарантии безопасности для нее, заявила официальный представитель МИД РФ... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T08:22+0300
2025-09-03T08:22+0300
политика
общество
россия
украина
владивосток
мария захарова
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859623818_0:330:3023:2030_1920x0_80_0_0_393cf9218578d4fc9719bc5aeb837e9e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Возвращение к изначальному нейтральному и безъядерному статусу Украины - это и есть гарантии безопасности для нее, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Выполнение того, что украинский народ изначально и заявил, - нейтральный, безъядерный, внеблоковый статус - это и есть права Украины, украинского народа, которые и обеспечивали гарантии безопасности", - сказала она в интервью Russia Today на ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250903/zakharova--861683959.html
украина
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859623818_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_f68a13d2362da44a3df1366509149c0a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, украина, владивосток, мария захарова, мид рф
Политика, Общество , РОССИЯ, УКРАИНА, Владивосток, Мария Захарова, МИД РФ
08:22 03.09.2025
 
Захарова сделала заявление по гарантиям безопасности для Украины

Захарова назвала возвращение к нейтральному статусу гарантией безопасности для Украины

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОфициальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 31 января 2018
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 31 января 2018 - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Возвращение к изначальному нейтральному и безъядерному статусу Украины - это и есть гарантии безопасности для нее, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Выполнение того, что украинский народ изначально и заявил, - нейтральный, безъядерный, внеблоковый статус - это и есть права Украины, украинского народа, которые и обеспечивали гарантии безопасности", - сказала она в интервью Russia Today на ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Нефтепровод Дружба - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
Захарова не исключила, что ударами ВСУ по "Дружбе" управлял Запад
08:09
 
ПолитикаОбществоРОССИЯУКРАИНАВладивостокМария ЗахароваМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала