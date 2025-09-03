https://1prime.ru/20250903/zakharova-861684806.html
Захарова сделала заявление по гарантиям безопасности для Украины
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Возвращение к изначальному нейтральному и безъядерному статусу Украины - это и есть гарантии безопасности для нее, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Выполнение того, что украинский народ изначально и заявил, - нейтральный, безъядерный, внеблоковый статус - это и есть права Украины, украинского народа, которые и обеспечивали гарантии безопасности", - сказала она в интервью Russia Today на ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
