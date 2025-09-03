https://1prime.ru/20250903/zakharova-861707648.html

Захарова ответила на введение Британией санкций против "Движения первых"

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введение Лондоном санкций против "Движения первых", назвав британскую сторону неонацистами. "Неонацисты", - сказала она РИА Новости. Ранее Британия ввела санкции против российской детской и молодежной организации "Движение первых". Также Лондон ввел санкции против всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

