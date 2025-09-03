Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова ответила на введение Британией санкций против "Движения первых" - 03.09.2025
Захарова ответила на введение Британией санкций против "Движения первых"
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введение Лондоном санкций против "Движения первых", назвав британскую сторону неонацистами. "Неонацисты", - сказала она РИА Новости. Ранее Британия ввела санкции против российской детской и молодежной организации "Движение первых". Также Лондон ввел санкции против всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".
общество , россия, лондон
Политика, Общество , РОССИЯ, ЛОНДОН
13:19 03.09.2025 (обновлено: 13:26 03.09.2025)
 
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введение Лондоном санкций против "Движения первых", назвав британскую сторону неонацистами.
"Неонацисты", - сказала она РИА Новости.
Ранее Британия ввела санкции против российской детской и молодежной организации "Движение первых".
Также Лондон ввел санкции против всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".
Политика Общество РОССИЯ ЛОНДОН
 
 
