https://1prime.ru/20250903/zakharova-861707648.html
Захарова ответила на введение Британией санкций против "Движения первых"
Захарова ответила на введение Британией санкций против "Движения первых" - 03.09.2025, ПРАЙМ
Захарова ответила на введение Британией санкций против "Движения первых"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введение Лондоном санкций против "Движения первых", назвав британскую сторону... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T13:19+0300
2025-09-03T13:19+0300
2025-09-03T13:26+0300
политика
общество
россия
лондон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/04/851322026_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_ccace60b6bdfab1e617cf201f5d9fb73.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введение Лондоном санкций против "Движения первых", назвав британскую сторону неонацистами. "Неонацисты", - сказала она РИА Новости. Ранее Британия ввела санкции против российской детской и молодежной организации "Движение первых". Также Лондон ввел санкции против всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".
https://1prime.ru/20250903/sanktsii-861705737.html
лондон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/04/851322026_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c84a87f9690d5efd0fdc3d3c1e2a832a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, лондон
Политика, Общество , РОССИЯ, ЛОНДОН
Захарова ответила на введение Британией санкций против "Движения первых"
Захарова о введении Лондоном санкций против "Движения первых": неонацисты
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введение Лондоном санкций против "Движения первых", назвав британскую сторону неонацистами.
"Неонацисты", - сказала она РИА Новости.
Ранее Британия ввела санкции против российской детской и молодежной организации "Движение первых".
Также Лондон ввел санкции против всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".
Британия ввела санкции против матери Рамзана Кадырова