Эксперт оценила рост цен на жилье в России в 2025-2026 годах

Эксперт оценила рост цен на жилье в России в 2025-2026 годах

Эксперт оценила рост цен на жилье в России в 2025-2026 годах

Рост цен на жилье в России в 2025-2026 годах будет умеренным и составит 4-6% в год, примерно на уровне инфляции, сказала в интервью РИА Новости в преддверии... | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T09:00+0300

2025-09-03T09:00+0300

2025-09-03T09:00+0300

экономика

бизнес

недвижимость

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Рост цен на жилье в России в 2025-2026 годах будет умеренным и составит 4-6% в год, примерно на уровне инфляции, сказала в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) гендиректор "Национального рейтингового агентства" (НРА) Татьяна Григорьева. "Ценовая динамика останется умеренной: средние цены на жилье вырастут на 4-6%, что примерно соответствует уровню инфляции", - прокомментировала Григорьева, говоря о динамике цен в 2025 и 2026 годах. При этом, добавила она, "сегмент элитной недвижимости может показать более значительный рост, до 8-10%, на фоне устойчивого спроса со стороны высокодоходных групп населения". Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

2025

