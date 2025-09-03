Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценила рост цен на жилье в России в 2025-2026 годах - 03.09.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценила рост цен на жилье в России в 2025-2026 годах
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Рост цен на жилье в России в 2025-2026 годах будет умеренным и составит 4-6% в год, примерно на уровне инфляции, сказала в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) гендиректор "Национального рейтингового агентства" (НРА) Татьяна Григорьева. "Ценовая динамика останется умеренной: средние цены на жилье вырастут на 4-6%, что примерно соответствует уровню инфляции", - прокомментировала Григорьева, говоря о динамике цен в 2025 и 2026 годах. При этом, добавила она, "сегмент элитной недвижимости может показать более значительный рост, до 8-10%, на фоне устойчивого спроса со стороны высокодоходных групп населения". Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
бизнес, недвижимость
Экономика, Бизнес, Недвижимость
09:00 03.09.2025
 
Эксперт оценила рост цен на жилье в России в 2025-2026 годах

Глава НРА Григорьева: рост цен на жилье в России в 2025-2026 годах будет умеренным

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Рост цен на жилье в России в 2025-2026 годах будет умеренным и составит 4-6% в год, примерно на уровне инфляции, сказала в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) гендиректор "Национального рейтингового агентства" (НРА) Татьяна Григорьева.
"Ценовая динамика останется умеренной: средние цены на жилье вырастут на 4-6%, что примерно соответствует уровню инфляции", - прокомментировала Григорьева, говоря о динамике цен в 2025 и 2026 годах.
При этом, добавила она, "сегмент элитной недвижимости может показать более значительный рост, до 8-10%, на фоне устойчивого спроса со стороны высокодоходных групп населения".
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
Мишустин рассказал о преодолении снижения спроса на рынке жилья
Вчера, 15:21
 
ЭкономикаБизнесНедвижимость
 
 
