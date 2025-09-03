https://1prime.ru/20250903/zhile--861686472.html
Эксперт оценила рост цен на жилье в России в 2025-2026 годах
Эксперт оценила рост цен на жилье в России в 2025-2026 годах - 03.09.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценила рост цен на жилье в России в 2025-2026 годах
Рост цен на жилье в России в 2025-2026 годах будет умеренным и составит 4-6% в год, примерно на уровне инфляции, сказала в интервью РИА Новости в преддверии... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T09:00+0300
2025-09-03T09:00+0300
2025-09-03T09:00+0300
экономика
бизнес
недвижимость
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859892542_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ac5ccf34e9d65180cc2af21826b56069.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Рост цен на жилье в России в 2025-2026 годах будет умеренным и составит 4-6% в год, примерно на уровне инфляции, сказала в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) гендиректор "Национального рейтингового агентства" (НРА) Татьяна Григорьева. "Ценовая динамика останется умеренной: средние цены на жилье вырастут на 4-6%, что примерно соответствует уровню инфляции", - прокомментировала Григорьева, говоря о динамике цен в 2025 и 2026 годах. При этом, добавила она, "сегмент элитной недвижимости может показать более значительный рост, до 8-10%, на фоне устойчивого спроса со стороны высокодоходных групп населения". Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://1prime.ru/20250902/mishustin-861656658.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859892542_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3bd3dbfca627f49623f54aa9c806362c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, недвижимость
Экономика, Бизнес, Недвижимость
Эксперт оценила рост цен на жилье в России в 2025-2026 годах
Глава НРА Григорьева: рост цен на жилье в России в 2025-2026 годах будет умеренным
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Рост цен на жилье в России в 2025-2026 годах будет умеренным и составит 4-6% в год, примерно на уровне инфляции, сказала в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) гендиректор "Национального рейтингового агентства" (НРА) Татьяна Григорьева.
"Ценовая динамика останется умеренной: средние цены на жилье вырастут на 4-6%, что примерно соответствует уровню инфляции", - прокомментировала Григорьева, говоря о динамике цен в 2025 и 2026 годах.
При этом, добавила она, "сегмент элитной недвижимости может показать более значительный рост, до 8-10%, на фоне устойчивого спроса со стороны высокодоходных групп населения".
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Мишустин рассказал о преодолении снижения спроса на рынке жилья