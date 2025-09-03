https://1prime.ru/20250903/zoloto--861685287.html
Золото дорожает третий день подряд
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду утром, третью торговую сессию подряд находится в плюсе, в фокусе рынков продолжает оставаться ситуация вокруг американских импортных пошлин и новости относительно Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. По состоянию на 8.21 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 7,97 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,22%, до 3 600,17 доллара за тройскую унцию. В районе 3.25 мск показатель поднимался до 3 616,7 доллара за тройскую унцию, что стало новым рекордом. Сентябрьский фьючерс на серебро на 8.21 мск дорожал на 0,06% - до 41,615 доллара за унцию. За предыдущие два торговых дня стоимость золота выросла на 2,4%. Рынки следят за ситуацией вокруг американских импортных пошлин. Апелляционный суд США на прошлой неделе постановил, что президент США Дональд Трамп не имел права вводить пошлины так, как это было сделано, поэтому большинство из них незаконны, однако инстанция оставила в силе их действие до слушаний в верховном суде 14 октября. Влияние на котировки золота также продолжают оказывать новости относительно ФРС США. На прошлой неделе в письме, опубликованном в соцсети Truth Social, Трамп заявил, что собирается уволить члена совета управляющих ФРС Лизу Кук "немедленно". В ответ Кук подала в суд на президента, чтобы оспорить увольнение, и указала, что обвинения относятся к периоду, который предшествовал ее назначению на эту должность. "Попытка в какой-то степени поставить под угрозу независимость ФРС – это тоже очень серьезно. Предпочтение к золоту явно выше", - цитирует агентство Рейтер главу отдела глобальной макроэкономики Tastylive Илью Спивака.
