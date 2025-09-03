Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ ответил на вопрос об ограничениях на вывоз золота - 03.09.2025
ЦБ ответил на вопрос об ограничениях на вывоз золота
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Ограничения на вывоз золота из РФ могут обсуждаться, но нужно оценивать их возможный эффект, учитывая, что золото является способом международных расчетов, заявил журналистам статс-секретарь – заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов в кулуарах ВЭФ. "Любые ограничения могут обсуждаться, но нужно смотреть на эффект, который они произведут. Тут решаем одну задачу, но можем получить другой эффект, который непрогнозируем", - сказал он. "Чем является сейчас золото, которое вывозится, с точки зрения практики? Способ расчетов. Нам нужно поддерживать расчеты, которые позволяют в том числе критический импорт завозить в страну? Нужно. Вот ответ в этой плоскости нужно смотреть", - добавил Гузнов. Росфинмониторинг, Минфин и ЦБ продолжают работать над законодательным регулированием оборота золота - сейчас фактически свободный вывоз драгметалла привел к тому, что его выгодно покупать за рубли и продавать за валюту за рубежом, заявил в июле руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. В апреле замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что вопрос об ограничении вывоза золота из РФ физлицами продолжает обсуждаться, у ведомств есть разногласия. По его словам, не получается договориться не по объему ограничения вывоза: среди ведомств есть принципиальная позиция, что ограничения не нужны. С предложением ввести ограничение на вывоз золота физлицами выступила ФТС России еще в 2023 году. Росфинмониторинг тогда фиксировал значительный рост числа незаконных либо подозрительных операций, связанных с приобретением драгметаллов. В частности, по данным службы, граждане в 2023 году приобрели десятки тонн золота, часть которого вывезена за рубеж. Весной прошлого года Моисеев сообщал, что Минфин РФ разработал ряд мер по ужесточению надзора за вывозом золота из страны физлицами. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
11:34 03.09.2025 (обновлено: 11:36 03.09.2025)
 
ЦБ ответил на вопрос об ограничениях на вывоз золота

ЦБ: ограничения на вывоз золота могут обсуждаться, но нужно смотреть на их эффект

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Ограничения на вывоз золота из РФ могут обсуждаться, но нужно оценивать их возможный эффект, учитывая, что золото является способом международных расчетов, заявил журналистам статс-секретарь – заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов в кулуарах ВЭФ.
"Любые ограничения могут обсуждаться, но нужно смотреть на эффект, который они произведут. Тут решаем одну задачу, но можем получить другой эффект, который непрогнозируем", - сказал он.
"Чем является сейчас золото, которое вывозится, с точки зрения практики? Способ расчетов. Нам нужно поддерживать расчеты, которые позволяют в том числе критический импорт завозить в страну? Нужно. Вот ответ в этой плоскости нужно смотреть", - добавил Гузнов.
Росфинмониторинг, Минфин и ЦБ продолжают работать над законодательным регулированием оборота золота - сейчас фактически свободный вывоз драгметалла привел к тому, что его выгодно покупать за рубли и продавать за валюту за рубежом, заявил в июле руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
В апреле замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что вопрос об ограничении вывоза золота из РФ физлицами продолжает обсуждаться, у ведомств есть разногласия. По его словам, не получается договориться не по объему ограничения вывоза: среди ведомств есть принципиальная позиция, что ограничения не нужны.
С предложением ввести ограничение на вывоз золота физлицами выступила ФТС России еще в 2023 году. Росфинмониторинг тогда фиксировал значительный рост числа незаконных либо подозрительных операций, связанных с приобретением драгметаллов. В частности, по данным службы, граждане в 2023 году приобрели десятки тонн золота, часть которого вывезена за рубеж.
Весной прошлого года Моисеев сообщал, что Минфин РФ разработал ряд мер по ужесточению надзора за вывозом золота из страны физлицами.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Банк России
 
 
