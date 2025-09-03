https://1prime.ru/20250903/zoloto-861703814.html
Центробанки в июле приобрели минимальный объем золота с начала года
Центробанки в июле приобрели минимальный объем золота с начала года - 03.09.2025, ПРАЙМ
Центробанки в июле приобрели минимальный объем золота с начала года
Мировые центробанки в июле нарастили свои золотые резервы всего на 10 тонн - это минимум с начала текущего года, следует из сообщения Всемирного совета по... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T12:17+0300
2025-09-03T12:17+0300
2025-09-03T12:17+0300
экономика
финансы
банки
казахстан
турция
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/75698/62/756986226_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_df941b194a515cfb1ef657919c4e3c46.jpg
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Мировые центробанки в июле нарастили свои золотые резервы всего на 10 тонн - это минимум с начала текущего года, следует из сообщения Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC). "Центральные банки увеличили золотые резервы в июле на скромные 10 тонн. Несмотря на более медленные темпы чистых покупок, центральные банки продолжают оставаться чистыми покупателями золота даже в текущем ценовом диапазоне", - пишут аналитики. Прирост резервов в июле стал минимальным в текущем году. Крупнейшим покупателем золота в июле был Национальный банк Казахстана, чьи резервы увеличились на 3 тонны за месяц. Центральный банк Турции, Народный банк Китая и Чешский национальный банк добавили по 2 тонны золота. С начала года крупнейшим покупателем остается центробанк Польши с совокупным приростом резервов на 67 тонн, хотя с мая покупок не было.
https://1prime.ru/20250903/zoloto-861699919.html
казахстан
турция
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/75698/62/756986226_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_a3d8f70834b57f228564c824db64dd64.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, казахстан, турция, китай
Экономика, Финансы, Банки, КАЗАХСТАН, ТУРЦИЯ, КИТАЙ
Центробанки в июле приобрели минимальный объем золота с начала года
WGC: центробанки в июле приобрели минимальный объем золота с начала года
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Мировые центробанки в июле нарастили свои золотые резервы всего на 10 тонн - это минимум с начала текущего года, следует из сообщения Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).
"Центральные банки увеличили золотые резервы в июле на скромные 10 тонн. Несмотря на более медленные темпы чистых покупок, центральные банки продолжают оставаться чистыми покупателями золота даже в текущем ценовом диапазоне", - пишут аналитики. Прирост резервов в июле стал минимальным в текущем году.
Крупнейшим покупателем золота в июле был Национальный банк Казахстана, чьи резервы увеличились на 3 тонны за месяц. Центральный банк Турции, Народный банк Китая и Чешский национальный банк добавили по 2 тонны золота.
С начала года крупнейшим покупателем остается центробанк Польши с совокупным приростом резервов на 67 тонн, хотя с мая покупок не было.
ЦБ ответил на вопрос об ограничениях на вывоз золота