Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Центробанки в июле приобрели минимальный объем золота с начала года - 03.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250903/zoloto-861703814.html
Центробанки в июле приобрели минимальный объем золота с начала года
Центробанки в июле приобрели минимальный объем золота с начала года - 03.09.2025, ПРАЙМ
Центробанки в июле приобрели минимальный объем золота с начала года
Мировые центробанки в июле нарастили свои золотые резервы всего на 10 тонн - это минимум с начала текущего года, следует из сообщения Всемирного совета по... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T12:17+0300
2025-09-03T12:17+0300
экономика
финансы
банки
казахстан
турция
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/75698/62/756986226_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_df941b194a515cfb1ef657919c4e3c46.jpg
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Мировые центробанки в июле нарастили свои золотые резервы всего на 10 тонн - это минимум с начала текущего года, следует из сообщения Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC). "Центральные банки увеличили золотые резервы в июле на скромные 10 тонн. Несмотря на более медленные темпы чистых покупок, центральные банки продолжают оставаться чистыми покупателями золота даже в текущем ценовом диапазоне", - пишут аналитики. Прирост резервов в июле стал минимальным в текущем году. Крупнейшим покупателем золота в июле был Национальный банк Казахстана, чьи резервы увеличились на 3 тонны за месяц. Центральный банк Турции, Народный банк Китая и Чешский национальный банк добавили по 2 тонны золота. С начала года крупнейшим покупателем остается центробанк Польши с совокупным приростом резервов на 67 тонн, хотя с мая покупок не было.
https://1prime.ru/20250903/zoloto-861699919.html
казахстан
турция
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75698/62/756986226_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_a3d8f70834b57f228564c824db64dd64.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, казахстан, турция, китай
Экономика, Финансы, Банки, КАЗАХСТАН, ТУРЦИЯ, КИТАЙ
12:17 03.09.2025
 
Центробанки в июле приобрели минимальный объем золота с начала года

WGC: центробанки в июле приобрели минимальный объем золота с начала года

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанк%Золотые слитки
%Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Мировые центробанки в июле нарастили свои золотые резервы всего на 10 тонн - это минимум с начала текущего года, следует из сообщения Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).
"Центральные банки увеличили золотые резервы в июле на скромные 10 тонн. Несмотря на более медленные темпы чистых покупок, центральные банки продолжают оставаться чистыми покупателями золота даже в текущем ценовом диапазоне", - пишут аналитики. Прирост резервов в июле стал минимальным в текущем году.
Крупнейшим покупателем золота в июле был Национальный банк Казахстана, чьи резервы увеличились на 3 тонны за месяц. Центральный банк Турции, Народный банк Китая и Чешский национальный банк добавили по 2 тонны золота.
С начала года крупнейшим покупателем остается центробанк Польши с совокупным приростом резервов на 67 тонн, хотя с мая покупок не было.
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
ЦБ ответил на вопрос об ограничениях на вывоз золота
11:34
 
ЭкономикаФинансыБанкиКАЗАХСТАНТУРЦИЯКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала