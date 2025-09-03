https://1prime.ru/20250903/zoloto-861703814.html

Центробанки в июле приобрели минимальный объем золота с начала года

Центробанки в июле приобрели минимальный объем золота с начала года

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Мировые центробанки в июле нарастили свои золотые резервы всего на 10 тонн - это минимум с начала текущего года, следует из сообщения Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC). "Центральные банки увеличили золотые резервы в июле на скромные 10 тонн. Несмотря на более медленные темпы чистых покупок, центральные банки продолжают оставаться чистыми покупателями золота даже в текущем ценовом диапазоне", - пишут аналитики. Прирост резервов в июле стал минимальным в текущем году. Крупнейшим покупателем золота в июле был Национальный банк Казахстана, чьи резервы увеличились на 3 тонны за месяц. Центральный банк Турции, Народный банк Китая и Чешский национальный банк добавили по 2 тонны золота. С начала года крупнейшим покупателем остается центробанк Польши с совокупным приростом резервов на 67 тонн, хотя с мая покупок не было.

