"Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы на Сейшелы и Шри-Ланку - 04.09.2025
"Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы на Сейшелы и Шри-Ланку
2025-09-04T14:34+0300
2025-09-04T14:34+0300
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы на Сейшелы и Шри-Ланку с 27 сентября и 4 октября соответственно, сообщил перевозчик. "Аэрофлот" в преддверии зимнего сезона возобновляет традиционные для данного времени года регулярные рейсы из Москвы на Сейшелы и Шри-Ланку", - сказано в сообщении. Полеты на Маэ (Сейшельские острова) начинаются 27 сентября с частотой два раза в неделю: по средам и субботам. Рейсы в Коломбо (Шри-Ланка) будут выполняться с 4 октября с частотой три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. "Аэрофлот" будет выполнять рейсы из Москвы на Сейшелы на самолетах Airbus A350, в Коломбо - на Boeing 777.
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы на Сейшелы и Шри-Ланку с 27 сентября и 4 октября соответственно, сообщил перевозчик.
"Аэрофлот" в преддверии зимнего сезона возобновляет традиционные для данного времени года регулярные рейсы из Москвы на Сейшелы и Шри-Ланку", - сказано в сообщении.
Полеты на Маэ (Сейшельские острова) начинаются 27 сентября с частотой два раза в неделю: по средам и субботам. Рейсы в Коломбо (Шри-Ланка) будут выполняться с 4 октября с частотой три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.
"Аэрофлот" будет выполнять рейсы из Москвы на Сейшелы на самолетах Airbus A350, в Коломбо - на Boeing 777.
Скорректированная чистая прибыль "Аэрофлота" по МСФО снизилась в 6 раз
29 августа, 13:48
29 августа, 13:48
 
