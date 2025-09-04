https://1prime.ru/20250904/aeroflot-861788073.html
"Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы на Сейшелы и Шри-Ланку
"Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы на Сейшелы и Шри-Ланку - 04.09.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы на Сейшелы и Шри-Ланку
Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы на Сейшелы и Шри-Ланку с 27 сентября и 4 октября соответственно, сообщил перевозчик. | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T14:34+0300
2025-09-04T14:34+0300
2025-09-04T14:34+0300
экономика
бизнес
россия
сейшелы
шри-ланка
москва
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/img/75939/28/759392881_0:42:801:492_1920x0_80_0_0_036562a5ca3c405e19f4113cb5d99d3e.jpg
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы на Сейшелы и Шри-Ланку с 27 сентября и 4 октября соответственно, сообщил перевозчик. "Аэрофлот" в преддверии зимнего сезона возобновляет традиционные для данного времени года регулярные рейсы из Москвы на Сейшелы и Шри-Ланку", - сказано в сообщении. Полеты на Маэ (Сейшельские острова) начинаются 27 сентября с частотой два раза в неделю: по средам и субботам. Рейсы в Коломбо (Шри-Ланка) будут выполняться с 4 октября с частотой три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. "Аэрофлот" будет выполнять рейсы из Москвы на Сейшелы на самолетах Airbus A350, в Коломбо - на Boeing 777.
https://1prime.ru/20250829/aeroflot-861442876.html
сейшелы
шри-ланка
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/75939/28/759392881_44:0:755:533_1920x0_80_0_0_f19b4ae2941b469e2d54abab45b59f04.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, сейшелы, шри-ланка, москва, аэрофлот
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Сейшелы, ШРИ-ЛАНКА, МОСКВА, Аэрофлот
"Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы на Сейшелы и Шри-Ланку
Авиакомпания "Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы на Сейшелы и Шри-Ланку
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы на Сейшелы и Шри-Ланку с 27 сентября и 4 октября соответственно, сообщил перевозчик.
"Аэрофлот" в преддверии зимнего сезона возобновляет традиционные для данного времени года регулярные рейсы из Москвы на Сейшелы и Шри-Ланку", - сказано в сообщении.
Полеты на Маэ (Сейшельские острова) начинаются 27 сентября с частотой два раза в неделю: по средам и субботам. Рейсы в Коломбо (Шри-Ланка) будут выполняться с 4 октября с частотой три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.
"Аэрофлот" будет выполнять рейсы из Москвы на Сейшелы на самолетах Airbus A350, в Коломбо - на Boeing 777.
Скорректированная чистая прибыль "Аэрофлота" по МСФО снизилась в 6 раз