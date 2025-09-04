https://1prime.ru/20250904/aeroflot-861788073.html

"Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы на Сейшелы и Шри-Ланку

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы на Сейшелы и Шри-Ланку с 27 сентября и 4 октября соответственно, сообщил перевозчик. "Аэрофлот" в преддверии зимнего сезона возобновляет традиционные для данного времени года регулярные рейсы из Москвы на Сейшелы и Шри-Ланку", - сказано в сообщении. Полеты на Маэ (Сейшельские острова) начинаются 27 сентября с частотой два раза в неделю: по средам и субботам. Рейсы в Коломбо (Шри-Ланка) будут выполняться с 4 октября с частотой три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. "Аэрофлот" будет выполнять рейсы из Москвы на Сейшелы на самолетах Airbus A350, в Коломбо - на Boeing 777.

