Гендиректор "Алросы" рассказал о текущем уровне цен на алмазы

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Текущий уровень цен на алмазы для "Алросы" остается комфортным и обеспечивает положительные финансовые результаты предприятия, рассказал генеральный директор компании Павел Маринычев в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). "Для "Алросы" текущий уровень цен остается комфортным и обеспечивает положительные финансовые результаты. У нас хороший запас прочности и устойчивости, по сути мы - единственная сегодня прибыльная алмазодобывающая компания в мире", - ответил он на вопрос о наиболее комфортной средней стоимости за карат. Согласно данным по индийскому рынку, которые привел Маринычев, в июне 2025 года средняя импортная цена на алмазы выросла на 2% месяц к месяцу, достигнув 133 долларов за карат. Рост фиксируется третий месяц подряд, подчеркнул он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.30 мск.
