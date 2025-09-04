https://1prime.ru/20250904/alrosa-861763625.html

"Алроса" оценила долю миллениалов и зумеров среди покупателей бриллиантов

"Алроса" оценила долю миллениалов и зумеров среди покупателей бриллиантов - 04.09.2025, ПРАЙМ

"Алроса" оценила долю миллениалов и зумеров среди покупателей бриллиантов

"Алроса" считает, что уже через 5 лет доля миллениалов и зумеров среди покупателей бриллиантовых ювелирный украшений достигнет 80%, поделился в интервью РИА... | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T09:51+0300

2025-09-04T09:51+0300

2025-09-04T09:51+0300

экономика

бизнес

владивосток

алроса

https://cdnn.1prime.ru/img/83286/18/832861850_0:210:2897:1840_1920x0_80_0_0_71e727086d164d0c383fca09fb7bd4bc.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. "Алроса" считает, что уже через 5 лет доля миллениалов и зумеров среди покупателей бриллиантовых ювелирный украшений достигнет 80%, поделился в интервью РИА Новости глава компании Павел Маринычев в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Ряд отраслевых экспертов считает, что молодое поколение все меньше склонно к покупке драгоценностей, поскольку глобальные тенденции, связанные со сменой технологий, изменяют их поведенческие стандарты, охлаждая интерес к роскоши. "Вопреки расхожему мнению, миллениалы и так называемое поколение Z (зумеры - ред.) с удовольствием покупают ювелирные украшения - через пять лет на них будет приходиться около 80% всех покупок", - считает глава "Алросы". Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.30 мск.

https://1prime.ru/20250904/alrosa-861757049.html

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, владивосток, алроса