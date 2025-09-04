Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Алроса" оценила долю миллениалов и зумеров среди покупателей бриллиантов - 04.09.2025
"Алроса" оценила долю миллениалов и зумеров среди покупателей бриллиантов
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. "Алроса" считает, что уже через 5 лет доля миллениалов и зумеров среди покупателей бриллиантовых ювелирный украшений достигнет 80%, поделился в интервью РИА Новости глава компании Павел Маринычев в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Ряд отраслевых экспертов считает, что молодое поколение все меньше склонно к покупке драгоценностей, поскольку глобальные тенденции, связанные со сменой технологий, изменяют их поведенческие стандарты, охлаждая интерес к роскоши. "Вопреки расхожему мнению, миллениалы и так называемое поколение Z (зумеры - ред.) с удовольствием покупают ювелирные украшения - через пять лет на них будет приходиться около 80% всех покупок", - считает глава "Алросы". Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.30 мск.
09:51 04.09.2025
 
"Алроса" оценила долю миллениалов и зумеров среди покупателей бриллиантов

"Алроса": доля миллениалов и зумеров среди покупателей ювелирки достигнет 80%

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. "Алроса" считает, что уже через 5 лет доля миллениалов и зумеров среди покупателей бриллиантовых ювелирный украшений достигнет 80%, поделился в интервью РИА Новости глава компании Павел Маринычев в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Ряд отраслевых экспертов считает, что молодое поколение все меньше склонно к покупке драгоценностей, поскольку глобальные тенденции, связанные со сменой технологий, изменяют их поведенческие стандарты, охлаждая интерес к роскоши.
"Вопреки расхожему мнению, миллениалы и так называемое поколение Z (зумеры - ред.) с удовольствием покупают ювелирные украшения - через пять лет на них будет приходиться около 80% всех покупок", - считает глава "Алросы".
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.30 мск.
"Алроса" ожидает роста цен на природную алмазную продукцию
"Алроса" ожидает роста цен на природную алмазную продукцию
