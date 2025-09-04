https://1prime.ru/20250904/apple-861741392.html
Apple планирует выпустить инструмент веб-поиска на базе ИИ
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Apple работает над инструментом веб-поиска на базе искусственного интеллекта, он может быть выпущен весной 2026 года, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
"Apple планирует запустить собственный инструмент веб-поиска на базе искусственного интеллекта в следующем году", - пишет агентство.
Отмечается, что Apple намерена внедрить этот ИИ-инструмент в свой голосовой помощник Siri, а в дальнейшем – в браузер Safari и в функцию быстрого поиска Spotlight.
Технологии искусственного интеллекта, которые планируется интегрировать в Siri, отчасти могут быть позаимствованы Apple у компании Google. На этой неделе, по данным издания, компании достигли формального соглашения, позволяющего Apple протестировать ИИ-модель Google в составе своего голосового помощника.
