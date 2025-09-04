Apple планирует выпустить инструмент веб-поиска на базе ИИ

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
технологии
apple
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Apple работает над инструментом веб-поиска на базе искусственного интеллекта, он может быть выпущен весной 2026 года, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. "Apple планирует запустить собственный инструмент веб-поиска на базе искусственного интеллекта в следующем году", - пишет агентство. Отмечается, что Apple намерена внедрить этот ИИ-инструмент в свой голосовой помощник Siri, а в дальнейшем – в браузер Safari и в функцию быстрого поиска Spotlight. Технологии искусственного интеллекта, которые планируется интегрировать в Siri, отчасти могут быть позаимствованы Apple у компании Google. На этой неделе, по данным издания, компании достигли формального соглашения, позволяющего Apple протестировать ИИ-модель Google в составе своего голосового помощника.
технологии, apple
Технологии, Apple
01:18 04.09.2025
 
Заголовок открываемого материала