Умер модельер Джорджо Армани - 04.09.2025
Умер модельер Джорджо Армани
Знаменитый итальянский модельер Джорджо Армани скончался в возрасте 91 года, сообщает газета Repubblica.
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Знаменитый итальянский модельер Джорджо Армани скончался в возрасте 91 года, сообщает газета Repubblica. "Джорджо Армани умер", - говорится в сообщении издания в X. Другие подробности не приводятся.
Умер модельер Джорджо Армани

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Знаменитый итальянский модельер Джорджо Армани скончался в возрасте 91 года, сообщает газета Repubblica.
"Джорджо Армани умер", - говорится в сообщении издания в X.
Другие подробности не приводятся.
