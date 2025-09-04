https://1prime.ru/20250904/armani-861794873.html
Умер модельер Джорджо Армани
Умер модельер Джорджо Армани
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Знаменитый итальянский модельер Джорджо Армани скончался в возрасте 91 года, сообщает газета Repubblica. "Джорджо Армани умер", - говорится в сообщении издания в X. Другие подробности не приводятся.
