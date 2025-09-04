Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США нарастили импорт китайских товаров впервые за полгода - 04.09.2025
США нарастили импорт китайских товаров впервые за полгода
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. США за июль сразу в 1,4 раза нарастили импорт китайских товаров - это произошло впервые с января текущего года, в результате дефицит торговли с Китаем подскочил почти в два раза, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Китай и США в настоящее время находятся в состоянии по сути торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%. А затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. Однако уже в середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, с 14 мая и на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей. В начале августа временная пауза на повышение США импортных пошлин на китайские товары была продлена еще на 90 дней. Согласно данным американского ведомства, по итогам июля ввоз Штатами китайских товаров вырос - сразу на 39%, до 26,4 миллиарда долларов. Рост импорта зафиксирован впервые с января 2025 года, все предыдущие месяцы он снижался, пока в июне не достиг минимума за 16 лет в 18,95 миллиарда долларов. При этом экспорт из США в Китай в середине лета незначительно сократился - до 9,3 миллиарда долларов с 9,4 миллиарда долларов месяцем ранее. В результате торговый дефицит США с Китаем за месяц почти удвоился, составив 17,1 миллиарда долларов против 9,5 миллиарда месяцем ранее.
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. США за июль сразу в 1,4 раза нарастили импорт китайских товаров - это произошло впервые с января текущего года, в результате дефицит торговли с Китаем подскочил почти в два раза, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.
Китай и США в настоящее время находятся в состоянии по сути торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%. А затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
Однако уже в середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, с 14 мая и на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей. В начале августа временная пауза на повышение США импортных пошлин на китайские товары была продлена еще на 90 дней.
Согласно данным американского ведомства, по итогам июля ввоз Штатами китайских товаров вырос - сразу на 39%, до 26,4 миллиарда долларов. Рост импорта зафиксирован впервые с января 2025 года, все предыдущие месяцы он снижался, пока в июне не достиг минимума за 16 лет в 18,95 миллиарда долларов.
При этом экспорт из США в Китай в середине лета незначительно сократился - до 9,3 миллиарда долларов с 9,4 миллиарда долларов месяцем ранее.
В результате торговый дефицит США с Китаем за месяц почти удвоился, составив 17,1 миллиарда долларов против 9,5 миллиарда месяцем ранее.
Дефицит торгового баланса США вырос выше прогноза в июле
