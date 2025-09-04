https://1prime.ru/20250904/azija-861752713.html

МЭР: безвизовый режим в Китае не подстегнет рост спроса на Азию

МЭР: безвизовый режим в Китае не подстегнет рост спроса на Азию - 04.09.2025, ПРАЙМ

МЭР: безвизовый режим в Китае не подстегнет рост спроса на Азию

Безвизовый режим в КНР для россиян сильно не подстегнет рост спроса на Азию, Китай не является хабом для российских туристов, рассказал в интервью РИА Новости... | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T07:35+0300

2025-09-04T07:35+0300

2025-09-04T07:35+0300

туризм

экономика

россия

китай

кнр

азия

борис титов

мид китая

мид кнр

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861752713.jpg?1756960541

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Безвизовый режим в КНР для россиян сильно не подстегнет рост спроса на Азию, Китай не является хабом для российских туристов, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "Китай является хабом прежде всего для туристов в Японию. Сильного роста эта мера для выезда наших граждан в другие страны Азии не даст", - сказал он, комментируя возможный рост турпотока в страны Азии на фоне безвиза КНР для россиян. Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Позже специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов заявил, что соглашение о безвизовом режиме между Россией и Китаем предполагает аналогичную меру и для граждан КНР. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

китай

кнр

азия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, россия, китай, кнр, азия, борис титов, мид китая, мид кнр, мид