МЭР: безвизовый режим в Китае не подстегнет рост спроса на Азию
МЭР: безвизовый режим в Китае не подстегнет рост спроса на Азию - 04.09.2025, ПРАЙМ
МЭР: безвизовый режим в Китае не подстегнет рост спроса на Азию
Безвизовый режим в КНР для россиян сильно не подстегнет рост спроса на Азию, Китай не является хабом для российских туристов, рассказал в интервью РИА Новости... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T07:35+0300
2025-09-04T07:35+0300
2025-09-04T07:35+0300
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Безвизовый режим в КНР для россиян сильно не подстегнет рост спроса на Азию, Китай не является хабом для российских туристов, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
"Китай является хабом прежде всего для туристов в Японию. Сильного роста эта мера для выезда наших граждан в другие страны Азии не даст", - сказал он, комментируя возможный рост турпотока в страны Азии на фоне безвиза КНР для россиян.
Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян.
Позже специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов заявил, что соглашение о безвизовом режиме между Россией и Китаем предполагает аналогичную меру и для граждан КНР.
ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
