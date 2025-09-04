https://1prime.ru/20250904/banki-861769719.html

ЦБ повысил прогноз по росту средств физлиц в банках

банк россии

финансы

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз по росту средств физлиц в банках РФ в 2025 году до 11-15% с 7-12%, прогноз по росту средств юрлиц понизил до 3-7% с 5-10%, сообщается в аналитическом обзоре регулятора "Банковский сектор". "Мы скорректировали вниз прогнозный диапазон роста средств юрлиц до 3-7 с 5-10% с учетом отрицательного прироста с начала года. При этом ожидаем некоторого ускорения во втором полугодии, в том числе благодаря бюджетным платежам", - говорится в документе. "С учетом фактической высокой динамики средств физлиц в первом полугодии 2025 года, а также ожидаемого значительного сезонного притока в конце года диапазон прироста по средствам физлиц повышен до 11-15 с 7-12%", - также сообщается там. Ранее в июне регулятор оставлял без изменений прогнозы по росту средств физлиц и юрлиц в банках РФ на 2025 год на уровне 7-12% и 5-10% соответственно.

