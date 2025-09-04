https://1prime.ru/20250904/benzin-861786995.html

В ФАС рассказали о росте спроса на бензина Аи-95

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Потребление бензина Аи-95 российскими автомобилистами выросло примерно до уровня спроса на марку Аи-92, сообщил журналистам замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев в кулуарах ВЭФ. "В целом Аи-95 становится таким же примерно по потреблению, как Аи-92. Теперь Аи-95 тоже там переходит в массовый сегмент. Поэтому здесь мы его таргетируем тоже и внимательно следим", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости. Королев отметил, что это долгосрочная тенденция, она не связана с текущей ситуацией на рынке. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

