В ФАС рассказали о росте спроса на бензина Аи-95
В ФАС рассказали о росте спроса на бензина Аи-95
2025-09-04T14:11+0300
экономика
бизнес
россия
владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Потребление бензина Аи-95 российскими автомобилистами выросло примерно до уровня спроса на марку Аи-92, сообщил журналистам замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев в кулуарах ВЭФ. "В целом Аи-95 становится таким же примерно по потреблению, как Аи-92. Теперь Аи-95 тоже там переходит в массовый сегмент. Поэтому здесь мы его таргетируем тоже и внимательно следим", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости. Королев отметил, что это долгосрочная тенденция, она не связана с текущей ситуацией на рынке. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
владивосток
Новости
ru-RU
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Владивосток
