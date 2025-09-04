"СПБ биржа" снизила требования к free-float для упрощения IPO

https://1prime.ru/20250904/birzha-861782150.html

экономика

акции

рынок

торги

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. "СПБ биржа" с 12 сентября понижает требования к размеру объема акций компании, находящихся в свободном обращении (free-float), с 10% до 5% для акций в котировальном списке второго уровня, чтобы облегчить проведение компаниями первичного публичного размещения акций (IPO), следует из сообщения торговой площадки. "СПБ биржа" снизила требования к размеру free-float для включения акций в котировальный список второго уровня. Решение принято в ответ на запросы крупных эмитентов, планирующих первичные размещения в объемах, соответствующих текущей емкости фондового рынка. Теперь минимальный размер free-float составляет 5% уставного капитала вместо прежних 10%", - сообщает биржа. Эта мера вводится 12 сентября новой редакцией "Правил листинга (делистинга) ценных бумаг", она позволит большему числу компаний провести IPO в рамках котировального списка и привлечь максимально широкий круг инвесторов, говорят на бирже. Для инвесторов это означает расширение спектра доступных инструментов и дополнительные возможности для диверсификации портфеля, поясняет торговая площадка.

акции, рынок, торги