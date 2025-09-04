Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"СПБ биржа" снизила требования к free-float для упрощения IPO - 04.09.2025
"СПБ биржа" снизила требования к free-float для упрощения IPO
"СПБ биржа" снизила требования к free-float для упрощения IPO
2025-09-04T13:17+0300
2025-09-04T13:17+0300
экономика
акции
рынок
торги
акции, рынок, торги
Экономика, Акции, Рынок, Торги
13:17 04.09.2025
 
"СПБ биржа" снизила требования к free-float для упрощения IPO

"СПБ биржа" с 12 сентября снизила требования к размеру free-float для IPO

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. "СПБ биржа" с 12 сентября понижает требования к размеру объема акций компании, находящихся в свободном обращении (free-float), с 10% до 5% для акций в котировальном списке второго уровня, чтобы облегчить проведение компаниями первичного публичного размещения акций (IPO), следует из сообщения торговой площадки.
"СПБ биржа" снизила требования к размеру free-float для включения акций в котировальный список второго уровня. Решение принято в ответ на запросы крупных эмитентов, планирующих первичные размещения в объемах, соответствующих текущей емкости фондового рынка. Теперь минимальный размер free-float составляет 5% уставного капитала вместо прежних 10%", - сообщает биржа.
Эта мера вводится 12 сентября новой редакцией "Правил листинга (делистинга) ценных бумаг", она позволит большему числу компаний провести IPO в рамках котировального списка и привлечь максимально широкий круг инвесторов, говорят на бирже.
Для инвесторов это означает расширение спектра доступных инструментов и дополнительные возможности для диверсификации портфеля, поясняет торговая площадка.
ЭкономикаАкцииРынокТорги
 
 
