Европейские биржи закрылись преимущественно в плюсе

2025-09-04T22:30+0300

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги четверга преимущественно в плюсе, участники рынка оценивали данные по макроэкономике региона, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,42% - до 9 216,87 пункта, французский CAC 40 снизился - на 0,27%, до 7 698,92 пункта, немецкий DAX увеличился - на 0,74%, до 23 770,33 пункта. Участники рынка в четверг обратили внимание на макростатистику по европейскому региону. Розничные продажи в еврозоне в июле, по данным статагентства Евростат, сократились на 0,5% по сравнению с июнем, ожидалось снижение только на 0,2%. В годовом выражении показатель вырос на 2,2%, тогда как аналитики прогнозировали рост на 2,4%. Помимо этого, инвесторы могли отреагировать на новости о планах Европейского центрального банка (ЕЦБ) по внедрению цифрового евро. "Цифровой евро обеспечит всем европейцам возможность оплаты в любое время с помощью бесплатных, общепринятых цифровых средств платежа, даже в случае серьезных сбоев", - приводит агентство Рейтер объяснение члена правления ЕЦБ Пьеро Чиполлоне (Piero Cipollone). При этом аналитики, на которых ссылается Рейтер, опасаются, что внедрение такого вида валюты может привести к истощению депозитов коммерческих банков. "Вместо того, чтобы действовать как целевое лекарство, цифровой евро рискует стать решением в поисках проблемы", - цитирует Рейтер заявление европейского парламентария, ответственного за подготовку доклада о цифровом евро, Фернандо Наваррете (Fernando Navarrete).

