https://1prime.ru/20250904/bometriya-861800291.html
На маркетплейсах хотят ввести оплату по биометрии с определением возраста
На маркетплейсах хотят ввести оплату по биометрии с определением возраста - 04.09.2025, ПРАЙМ
На маркетплейсах хотят ввести оплату по биометрии с определением возраста
Национальная система платежных карт (НСПК) прорабатывает с маркетплейсами возможность оплаты по биометрии с определением возраста покупателя, такая технология... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T18:10+0300
2025-09-04T18:10+0300
2025-09-04T18:10+0300
финансы
владивосток
нспк
технологии
вэф-25
вэф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/04/859187234_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f4e47565e09eb58db5315f6d7027554c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) прорабатывает с маркетплейсами возможность оплаты по биометрии с определением возраста покупателя, такая технология нужна не только для подтверждения совершеннолетия при покупке товаров с возрастными ограничениями, но и для установления других социальных параметров граждан для предоставления льгот и скидок, заявил генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин на полях ВЭФ-2025. "Сейчас мы в целом прорабатываем возможность масштабирования биоэквайринга с дополнительной возможностью определения возраста покупателя. В офлайн-торговле внедрение этой технологии напрямую зависит от развития сети, здесь у нас уже есть готовое и согласованное с регуляторами решение. В онлайн-коммерции же есть своя специфика", - рассказал он. "Здесь вопрос не только в цифровой идентификации покупателя при покупке, но и в обеспечении удобства и безопасности при доставке. Вместе с маркетплейсами мы уже прорабатываем технологическое решение, чтобы выстроить правильный клиентский путь при внедрении биоэквайринга", – добавил Дубынин. Он указал, что НСПК готова адаптировать существующую для офлайн-торговли схему под потребности и особенности бизнеса маркетплейсов. Глава НСПК также рассказал, что сервис определения возраста работает не только для подтверждения совершеннолетия покупателя, но и для определения других социальных параметров граждан. "Определение возраста может работать как в плюс, так и в минус восемнадцати лет. Например, в ряде регионов дети до четырнадцати лет могут проходить в музей бесплатно, а в ряде торговых сетей пенсионеры – воспользоваться льготами и получением скидок при покупках. Это только два небольших примера применения сервиса в этом направлении", - заключил он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250904/biometriya-861775311.html
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/04/859187234_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6979b31dcac423ca30bb16b1d00a1cd5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, владивосток, нспк, технологии, вэф-25, вэф
Финансы, Владивосток, НСПК, Технологии, ВЭФ-25, ВЭФ
На маркетплейсах хотят ввести оплату по биометрии с определением возраста
НСПК проработает с маркетплейсами возможность оплаты по биометрии с определением возраста
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) прорабатывает с маркетплейсами возможность оплаты по биометрии с определением возраста покупателя, такая технология нужна не только для подтверждения совершеннолетия при покупке товаров с возрастными ограничениями, но и для установления других социальных параметров граждан для предоставления льгот и скидок, заявил генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин на полях ВЭФ-2025.
"Сейчас мы в целом прорабатываем возможность масштабирования биоэквайринга с дополнительной возможностью определения возраста покупателя. В офлайн-торговле внедрение этой технологии напрямую зависит от развития сети, здесь у нас уже есть готовое и согласованное с регуляторами решение. В онлайн-коммерции же есть своя специфика", - рассказал он.
"Здесь вопрос не только в цифровой идентификации покупателя при покупке, но и в обеспечении удобства и безопасности при доставке. Вместе с маркетплейсами мы уже прорабатываем технологическое решение, чтобы выстроить правильный клиентский путь при внедрении биоэквайринга", – добавил Дубынин.
Он указал, что НСПК
готова адаптировать существующую для офлайн-торговли схему под потребности и особенности бизнеса маркетплейсов.
Глава НСПК также рассказал, что сервис определения возраста работает не только для подтверждения совершеннолетия покупателя, но и для определения других социальных параметров граждан.
"Определение возраста может работать как в плюс, так и в минус восемнадцати лет. Например, в ряде регионов дети до четырнадцати лет могут проходить в музей бесплатно, а в ряде торговых сетей пенсионеры – воспользоваться льготами и получением скидок при покупках. Это только два небольших примера применения сервиса в этом направлении", - заключил он.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке
на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
В Москве запустят проект по подтверждению возраста по биометрии