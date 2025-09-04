Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На маркетплейсах хотят ввести оплату по биометрии с определением возраста - 04.09.2025
На маркетплейсах хотят ввести оплату по биометрии с определением возраста
финансы
владивосток
нспк
технологии
вэф-25
вэф
финансы, владивосток, нспк, технологии, вэф-25, вэф
Финансы, Владивосток, НСПК, Технологии, ВЭФ-25, ВЭФ
© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСервис оплаты взглядом на кассах самообслуживания
Сервис оплаты взглядом на кассах самообслуживания. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) прорабатывает с маркетплейсами возможность оплаты по биометрии с определением возраста покупателя, такая технология нужна не только для подтверждения совершеннолетия при покупке товаров с возрастными ограничениями, но и для установления других социальных параметров граждан для предоставления льгот и скидок, заявил генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин на полях ВЭФ-2025.
"Сейчас мы в целом прорабатываем возможность масштабирования биоэквайринга с дополнительной возможностью определения возраста покупателя. В офлайн-торговле внедрение этой технологии напрямую зависит от развития сети, здесь у нас уже есть готовое и согласованное с регуляторами решение. В онлайн-коммерции же есть своя специфика", - рассказал он.
"Здесь вопрос не только в цифровой идентификации покупателя при покупке, но и в обеспечении удобства и безопасности при доставке. Вместе с маркетплейсами мы уже прорабатываем технологическое решение, чтобы выстроить правильный клиентский путь при внедрении биоэквайринга", – добавил Дубынин.
Он указал, что НСПК готова адаптировать существующую для офлайн-торговли схему под потребности и особенности бизнеса маркетплейсов.
Глава НСПК также рассказал, что сервис определения возраста работает не только для подтверждения совершеннолетия покупателя, но и для определения других социальных параметров граждан.
"Определение возраста может работать как в плюс, так и в минус восемнадцати лет. Например, в ряде регионов дети до четырнадцати лет могут проходить в музей бесплатно, а в ряде торговых сетей пенсионеры – воспользоваться льготами и получением скидок при покупках. Это только два небольших примера применения сервиса в этом направлении", - заключил он.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
