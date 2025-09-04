Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британия направила свыше 1,3 миллиарда долларов на военную помощь Украине - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250904/britaniya-861757333.html
Британия направила свыше 1,3 миллиарда долларов на военную помощь Украине
Британия направила свыше 1,3 миллиарда долларов на военную помощь Украине - 04.09.2025, ПРАЙМ
Британия направила свыше 1,3 миллиарда долларов на военную помощь Украине
Великобритания направила более 1 миллиард фунтов стерлингов (более 1,3 миллиарда долларов), полученных в качестве прибыли от использования замороженных... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T08:40+0300
2025-09-04T08:40+0300
экономика
финансы
украина
великобритания
киев
денис шмыгаль
нато
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859588250_0:198:2935:1849_1920x0_80_0_0_499b422c014c743e0776000e53f6e968.jpg
ЛОНДОН, 3 сен - ПРАЙМ. Великобритания направила более 1 миллиард фунтов стерлингов (более 1,3 миллиарда долларов), полученных в качестве прибыли от использования замороженных российских активов, на военную помощь Украине, заявил британский министр обороны Джон Хили. Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил о приезде на Украину с не объявленным ранее визитом своего коллеги Хили. По словам Шмыгаля, в ходе встречи стороны были намерены обсудить совместные оборонные проекты и скоординировать основные вопросы следующего заседания контактной группы по оказанию военной помощи Украине в формате "Рамштайн", которое состоится в Лондоне 9 сентября. "Более одного миллиарда фунтов стерлингов, полученных за счет замороженных российских активов, было направлено на военную поддержку Украины", - заявил Хили в ходе визита в Киев. Как отмечается в пресс-релизе британского министерства обороны, эта сумма позволила обеспечить поставку Киеву сотен тысяч артиллерийских боеприпасов и сотен ракет противовоздушной обороны. Лондон также направляет Украине запчасти и осуществляет техническое обслуживание поставленной техники. По словам Хили, министерство обороны на данный момент проводит проверку боеготовности частей, которые намерено отправить на Украину в случае прекращения огня. В понедельник Хили заявил, что Великобритания за 50 дней поставила Украине 60 тысяч снарядов и 2,5 тысячи беспилотных систем.
https://1prime.ru/20250830/mirotvortsy-861479003.html
украина
великобритания
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859588250_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_fc8ec69052d091cb21c73928b1f75c00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, украина, великобритания, киев, денис шмыгаль, нато, мид рф
Экономика, Финансы, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Киев, Денис Шмыгаль, НАТО, МИД РФ
08:40 04.09.2025
 
Британия направила свыше 1,3 миллиарда долларов на военную помощь Украине

Британия направила Украине более $1 млрд доходов от замороженных активов России

© РИА Новости . Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости . Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЛОНДОН, 3 сен - ПРАЙМ. Великобритания направила более 1 миллиард фунтов стерлингов (более 1,3 миллиарда долларов), полученных в качестве прибыли от использования замороженных российских активов, на военную помощь Украине, заявил британский министр обороны Джон Хили.
Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил о приезде на Украину с не объявленным ранее визитом своего коллеги Хили. По словам Шмыгаля, в ходе встречи стороны были намерены обсудить совместные оборонные проекты и скоординировать основные вопросы следующего заседания контактной группы по оказанию военной помощи Украине в формате "Рамштайн", которое состоится в Лондоне 9 сентября.
"Более одного миллиарда фунтов стерлингов, полученных за счет замороженных российских активов, было направлено на военную поддержку Украины", - заявил Хили в ходе визита в Киев.
Как отмечается в пресс-релизе британского министерства обороны, эта сумма позволила обеспечить поставку Киеву сотен тысяч артиллерийских боеприпасов и сотен ракет противовоздушной обороны. Лондон также направляет Украине запчасти и осуществляет техническое обслуживание поставленной техники.
По словам Хили, министерство обороны на данный момент проводит проверку боеготовности частей, которые намерено отправить на Украину в случае прекращения огня.
В понедельник Хили заявил, что Великобритания за 50 дней поставила Украине 60 тысяч снарядов и 2,5 тысячи беспилотных систем.
Учения НАТО - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
"Граничит с безумием": в Британии оценили план Евросоюза по Украине
30 августа, 07:00
 
ЭкономикаФинансыУКРАИНАВЕЛИКОБРИТАНИЯКиевДенис ШмыгальНАТОМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала