Британия направила свыше 1,3 миллиарда долларов на военную помощь Украине

2025-09-04T08:40+0300

2025-09-04T08:40+0300

2025-09-04T08:40+0300

ЛОНДОН, 3 сен - ПРАЙМ. Великобритания направила более 1 миллиард фунтов стерлингов (более 1,3 миллиарда долларов), полученных в качестве прибыли от использования замороженных российских активов, на военную помощь Украине, заявил британский министр обороны Джон Хили. Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил о приезде на Украину с не объявленным ранее визитом своего коллеги Хили. По словам Шмыгаля, в ходе встречи стороны были намерены обсудить совместные оборонные проекты и скоординировать основные вопросы следующего заседания контактной группы по оказанию военной помощи Украине в формате "Рамштайн", которое состоится в Лондоне 9 сентября. "Более одного миллиарда фунтов стерлингов, полученных за счет замороженных российских активов, было направлено на военную поддержку Украины", - заявил Хили в ходе визита в Киев. Как отмечается в пресс-релизе британского министерства обороны, эта сумма позволила обеспечить поставку Киеву сотен тысяч артиллерийских боеприпасов и сотен ракет противовоздушной обороны. Лондон также направляет Украине запчасти и осуществляет техническое обслуживание поставленной техники. По словам Хили, министерство обороны на данный момент проводит проверку боеготовности частей, которые намерено отправить на Украину в случае прекращения огня. В понедельник Хили заявил, что Великобритания за 50 дней поставила Украине 60 тысяч снарядов и 2,5 тысячи беспилотных систем.

